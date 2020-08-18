تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .
وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.
"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة
تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .
وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.
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"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-18
تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .
18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:20 PM
"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة
تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .
وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.
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