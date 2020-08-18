النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة

تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة
سبق

تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
02:20 PM

"آل حفول" يجري عملية جراحية ناجحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
42

تكللت عملية جراحية أجراها جابر بن حفول آل سعد في أحد مستشفيات الرياض، بالنجاح ـ ولله الحمد ـ .

وشهدت غرفة "آل حفول" إقبالاً كبيراً من الزوار مهنئين له بنجاح العملية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,015
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,375
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,750

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة