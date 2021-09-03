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معاقبة شركة بـ100 ألف ريال لبيع منتج بعلامة تجارية مقلدة

"الملكية الفكرية" تدعو إلى احترام حقوق المالك لتجنب المخالفة

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وعرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 100 ألف ريال؛ بسبب حيازتها وعرضها وبيعها منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.

وقالت "الملكية الفكرية": احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

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معاقبة شركة بـ100 ألف ريال لبيع منتج بعلامة تجارية مقلدة
سبق

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وعرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 100 ألف ريال؛ بسبب حيازتها وعرضها وبيعها منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.

وقالت "الملكية الفكرية": احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:31 PM

معاقبة شركة بـ100 ألف ريال لبيع منتج بعلامة تجارية مقلدة

"الملكية الفكرية" تدعو إلى احترام حقوق المالك لتجنب المخالفة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
447

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام شركة بحيازة وعرض وبيع منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة.

وتمت معاقبة الشركة بغرامة مالية بلغت 100 ألف ريال؛ بسبب حيازتها وعرضها وبيعها منتج يحمل علامة تجارية مُقلدة لعلامة تجارية محميّة، مع مصادرة البضاعة المضبوطة.

وقالت "الملكية الفكرية": احترامك لحقوق مالك العلامة التجارية المتمتعة بالحماية دليل على وعيك بالملكية الفكرية، ويجنبك الوقوع بالمخالفة.

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