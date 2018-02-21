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بحضور الشيخ "المدرع".. اختتام دورة تحسين التلاوة والأذان بالطائف

​لرفع المستوى والكفاءة للمؤذنين.. وبدعم من وزير الشؤون الإسلامية ونائبه

بحضور مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، اختتمت عصر اليوم دورة تحسين التلاوة والأذان على مدى 25 يوماً.

وأوضح لـ "سبق" مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن الدورة تأتي في ظل المبادرة الكبرى التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة؟".

وبينَ مدير إدارة المساجد أن الهدف من الدورة هو رفع مستوى وكفاءة المؤذنين للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، شاكراً المؤذنين الذين التحقوا بالدورة، متحدثاً عن دورهم وفضلهم ومكانة الأذان في الإسلام، مُتطرقاً لبعض مهام المؤذنين ودورهم الفاعل في مسجد الحي، وتأثيرهم في تحقيق رسالة المسجد، وتهيئة الأجواء المريحة داخل المسجد التي تجعل المصلين يعيشون لحظات تواجدهم في المسجد بروحانية وخشوع، مؤكداً أنَ مسؤولية المؤذن كبيرة وعظيمة تجاه جماعة المسجد.

وأشار "المدرع" في كلمته إلى أن الدورة حظيت كغيرها من الدورات بدعم من وزير الشؤون الاسلامية، الشيخ صالح آل الشيخ، ونائبه الدكتور توفيق السديري، ومتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي.

واختتم بتقديمه الشكر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف رئيساً ومديراً ومعلمين وموظفين على تعاونهم، ودورهم البارز في إنجاح الدورة وغيرها من الدورات التي أقيمت في الجمعية.

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بحضور الشيخ "المدرع".. اختتام دورة تحسين التلاوة والأذان بالطائف
سبق

بحضور مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، اختتمت عصر اليوم دورة تحسين التلاوة والأذان على مدى 25 يوماً.

وأوضح لـ "سبق" مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن الدورة تأتي في ظل المبادرة الكبرى التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة؟".

وبينَ مدير إدارة المساجد أن الهدف من الدورة هو رفع مستوى وكفاءة المؤذنين للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، شاكراً المؤذنين الذين التحقوا بالدورة، متحدثاً عن دورهم وفضلهم ومكانة الأذان في الإسلام، مُتطرقاً لبعض مهام المؤذنين ودورهم الفاعل في مسجد الحي، وتأثيرهم في تحقيق رسالة المسجد، وتهيئة الأجواء المريحة داخل المسجد التي تجعل المصلين يعيشون لحظات تواجدهم في المسجد بروحانية وخشوع، مؤكداً أنَ مسؤولية المؤذن كبيرة وعظيمة تجاه جماعة المسجد.

وأشار "المدرع" في كلمته إلى أن الدورة حظيت كغيرها من الدورات بدعم من وزير الشؤون الاسلامية، الشيخ صالح آل الشيخ، ونائبه الدكتور توفيق السديري، ومتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي.

واختتم بتقديمه الشكر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف رئيساً ومديراً ومعلمين وموظفين على تعاونهم، ودورهم البارز في إنجاح الدورة وغيرها من الدورات التي أقيمت في الجمعية.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
09:09 PM

بحضور الشيخ "المدرع".. اختتام دورة تحسين التلاوة والأذان بالطائف

​لرفع المستوى والكفاءة للمؤذنين.. وبدعم من وزير الشؤون الإسلامية ونائبه

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فهد العتيبي - الطائف
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بحضور مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، اختتمت عصر اليوم دورة تحسين التلاوة والأذان على مدى 25 يوماً.

وأوضح لـ "سبق" مدير إدارة المساجد بمحافظة الطائف، الشيخ عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن الدورة تأتي في ظل المبادرة الكبرى التي أطلقها الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة "كيف نكون قدوة؟".

وبينَ مدير إدارة المساجد أن الهدف من الدورة هو رفع مستوى وكفاءة المؤذنين للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، شاكراً المؤذنين الذين التحقوا بالدورة، متحدثاً عن دورهم وفضلهم ومكانة الأذان في الإسلام، مُتطرقاً لبعض مهام المؤذنين ودورهم الفاعل في مسجد الحي، وتأثيرهم في تحقيق رسالة المسجد، وتهيئة الأجواء المريحة داخل المسجد التي تجعل المصلين يعيشون لحظات تواجدهم في المسجد بروحانية وخشوع، مؤكداً أنَ مسؤولية المؤذن كبيرة وعظيمة تجاه جماعة المسجد.

وأشار "المدرع" في كلمته إلى أن الدورة حظيت كغيرها من الدورات بدعم من وزير الشؤون الاسلامية، الشيخ صالح آل الشيخ، ونائبه الدكتور توفيق السديري، ومتابعة مباشرة من فضيلة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي.

واختتم بتقديمه الشكر لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف رئيساً ومديراً ومعلمين وموظفين على تعاونهم، ودورهم البارز في إنجاح الدورة وغيرها من الدورات التي أقيمت في الجمعية.

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