نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" لقاء "قيادات ملهمة" وذلك بمناسبة قرب الانتهاء من فعاليات ودورات برنامج القائد المتكامل الذي أطلقته الجمعية العام الماضي، ويهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية وشارك في اللقاء كوكبة من الخبراء في التأهيل القيادي، والمرشحين في برنامج القائد المتكامل، وذلك لإثراء المعلومة لديهم، وتزويدهم بأبرز تحديات ومؤثرات وعوامل نجاح القائد. وتضمن اللقاء مجموعة من المحاور الجوهرية من ضمنها "تطوير قيادات إنسان"، وأهمية ذلك في مسيرة القياديين العملية لكون التطوير أحد العوامل الرئيسية في التنمية. كما تضمن اللقاء محور "دور القائد في التحفيز" وأهم العناصر المؤثرة في ذلك، بهدف رفع كفاءة العاملين، وتشجيعهم لتقديم أعمال ترتقي إلى التطلعات المرصودة والعمل على تحسين الأداء وتغيير مسار النتائج إلى الأفضل. واختتم اللقاء بأثر برنامج القائد المتكامل وجني ثماره، ودوره الرئيسي في نجاح وازدهار العمل، وقدرته الفعالة على التأثير على فريق العمل، وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة، ودعم القوى الإيجابية وتقليص الجوانب السلبية والسيطرة على المشكلات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى مواكبة المتغيرات وتوظيفها لخدمة الجمعية بما ينعكس على خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم وتمكينهم. وخرج اللقاء بتوصيات تتضمن الاستفادة من الحقائب التدريبية المقدمة لبناء نموذج القيادات الملهمة في جمعية إنسان.

"إنسان" تنظم "قيادات ملهمة" بمشاركة عدد من الخبراء في التأهيل القيادي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-13 نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" لقاء "قيادات ملهمة" وذلك بمناسبة قرب الانتهاء من فعاليات ودورات برنامج القائد المتكامل الذي أطلقته الجمعية العام الماضي، ويهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية



وشارك في اللقاء كوكبة من الخبراء في التأهيل القيادي، والمرشحين في برنامج القائد المتكامل، وذلك لإثراء المعلومة لديهم، وتزويدهم بأبرز تحديات ومؤثرات وعوامل نجاح القائد. وتضمن اللقاء مجموعة من المحاور الجوهرية من ضمنها "تطوير قيادات إنسان"، وأهمية ذلك في مسيرة القياديين العملية لكون التطوير أحد العوامل الرئيسية في التنمية.



كما تضمن اللقاء محور "دور القائد في التحفيز" وأهم العناصر المؤثرة في ذلك، بهدف رفع كفاءة العاملين، وتشجيعهم لتقديم أعمال ترتقي إلى التطلعات المرصودة والعمل على تحسين الأداء وتغيير مسار النتائج إلى الأفضل.



واختتم اللقاء بأثر برنامج القائد المتكامل وجني ثماره، ودوره الرئيسي في نجاح وازدهار العمل، وقدرته الفعالة على التأثير على فريق العمل، وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة، ودعم القوى الإيجابية وتقليص الجوانب السلبية والسيطرة على المشكلات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى مواكبة المتغيرات وتوظيفها لخدمة الجمعية بما ينعكس على خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم وتمكينهم.



وخرج اللقاء بتوصيات تتضمن الاستفادة من الحقائب التدريبية المقدمة لبناء نموذج القيادات الملهمة في جمعية إنسان.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443 08:17 PM

"إنسان" تنظم "قيادات ملهمة" بمشاركة عدد من الخبراء في التأهيل القيادي خرج بتوصيات تتضمن الاستفادة من الحقائب التدريبية المقدمة لبناء نموذج القيادات





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نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" لقاء "قيادات ملهمة" وذلك بمناسبة قرب الانتهاء من فعاليات ودورات برنامج القائد المتكامل الذي أطلقته الجمعية العام الماضي، ويهدف إلى تأهيل قيادات الصف الثاني بالجمعية



وشارك في اللقاء كوكبة من الخبراء في التأهيل القيادي، والمرشحين في برنامج القائد المتكامل، وذلك لإثراء المعلومة لديهم، وتزويدهم بأبرز تحديات ومؤثرات وعوامل نجاح القائد. وتضمن اللقاء مجموعة من المحاور الجوهرية من ضمنها "تطوير قيادات إنسان"، وأهمية ذلك في مسيرة القياديين العملية لكون التطوير أحد العوامل الرئيسية في التنمية.



كما تضمن اللقاء محور "دور القائد في التحفيز" وأهم العناصر المؤثرة في ذلك، بهدف رفع كفاءة العاملين، وتشجيعهم لتقديم أعمال ترتقي إلى التطلعات المرصودة والعمل على تحسين الأداء وتغيير مسار النتائج إلى الأفضل.



واختتم اللقاء بأثر برنامج القائد المتكامل وجني ثماره، ودوره الرئيسي في نجاح وازدهار العمل، وقدرته الفعالة على التأثير على فريق العمل، وتوجيه سلوكهم لتحقيق أهداف مشتركة، ودعم القوى الإيجابية وتقليص الجوانب السلبية والسيطرة على المشكلات، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى مواكبة المتغيرات وتوظيفها لخدمة الجمعية بما ينعكس على خدمة المستفيدين وتجويد حياتهم وتمكينهم.



وخرج اللقاء بتوصيات تتضمن الاستفادة من الحقائب التدريبية المقدمة لبناء نموذج القيادات الملهمة في جمعية إنسان.