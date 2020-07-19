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"الجوازات": عقوبة مَن ينقل حاجًّا دون تصريح الحبس 6 أشهر و50 ألفًا غرامة والتشهير

إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا

قالت المديرية العامة للجوازات إن ‏عقوبة مَن ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأوضحت "الجوازات" عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر" أن "الناقل للحاج إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا".

وأضافت "الجوازات": "والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدَمة بالنقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف".

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"الجوازات": عقوبة مَن ينقل حاجًّا دون تصريح الحبس 6 أشهر و50 ألفًا غرامة والتشهير
سبق

قالت المديرية العامة للجوازات إن ‏عقوبة مَن ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأوضحت "الجوازات" عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر" أن "الناقل للحاج إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا".

وأضافت "الجوازات": "والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدَمة بالنقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف".

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
11:03 PM

"الجوازات": عقوبة مَن ينقل حاجًّا دون تصريح الحبس 6 أشهر و50 ألفًا غرامة والتشهير

إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا

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ذياب الشمري - الرياض
1
1,534

قالت المديرية العامة للجوازات إن ‏عقوبة مَن ينقل حجاجًا غير مصرَّح لهم بالحج هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والتشهير بالمخالف.

وأوضحت "الجوازات" عبر الحساب الرسمي بـ"تويتر" أن "الناقل للحاج إذا كان وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويُمنع من دخول السعودية وفقًا للمدة المحددة نظامًا".

وأضافت "الجوازات": "والمطالبة قضائيًّا بمصادرة المركبة المستخدَمة بالنقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل، أو المتواطئ، أو المساهم في المخالفة، والتشهير بالمخالف".

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