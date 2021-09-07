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وباء كورونا يحصد أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم

جونز هوبكنز: تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث الوفيات

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من221 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221069535، وإجمالي الوفيات 4574662.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 649072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40018318.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 583810 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20899933.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 440752، وإجمالي إصابات 33027621.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 263470، وإجمالي إصابات 3433511.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198523، وإجمالي إصابات 2155508.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 184672، وإجمالي إصابات 6929862.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 136473، وإجمالي إصابات 4133433.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133598 وإجمالي إصابات 7051516.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129567، وإجمالي إصابات 4574787.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125331، وإجمالي إصابات 4919773.

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وباء كورونا يحصد أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من221 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221069535، وإجمالي الوفيات 4574662.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 649072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40018318.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 583810 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20899933.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 440752، وإجمالي إصابات 33027621.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 263470، وإجمالي إصابات 3433511.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198523، وإجمالي إصابات 2155508.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 184672، وإجمالي إصابات 6929862.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 136473، وإجمالي إصابات 4133433.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133598 وإجمالي إصابات 7051516.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129567، وإجمالي إصابات 4574787.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125331، وإجمالي إصابات 4919773.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
09:23 AM

وباء كورونا يحصد أرواح أكثر من 4.5 مليون شخص حول العالم

جونز هوبكنز: تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث الوفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من221 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.5 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 221069535، وإجمالي الوفيات 4574662.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 649072 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 40018318.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 583810 حالات وفاة، وإجمالي الإصابات 20899933.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 440752، وإجمالي إصابات 33027621.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 263470، وإجمالي إصابات 3433511.

وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198523، وإجمالي إصابات 2155508.

وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 184672، وإجمالي إصابات 6929862.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 136473، وإجمالي إصابات 4133433.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 133598 وإجمالي إصابات 7051516.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 129567، وإجمالي إصابات 4574787.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 125331، وإجمالي إصابات 4919773.

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