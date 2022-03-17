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اليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 4300 كرتون تمور بمحافظة المهرة

في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني بمناطقه كافة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.

تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مديرية الغيضة محافظة المهرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 4300 كرتون تمور بمحافظة المهرة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.

تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:40 AM

اليمن .. "إغاثي الملك سلمان" يوزع 4300 كرتون تمور بمحافظة المهرة

في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها لأبناء الشعب اليمني بمناطقه كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس, 4300 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، يستفيد منها 25800 فرد.

تأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز.

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