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التحالف الإسلامي العسكري يستقبل ممثليْ بنغلاديش

"المغيدي" أعرب عن تمنياته لهما التوفيق في أداء عملهما

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، ممثليْ جمهورية بنغلاديش الشعبية المنضمين حديثًا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 27 دولة إسلامية.

ورحبّ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالممثّلين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء عملهما، منوهًا بالدور المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

التحالف الإسلامي العسكري بنغلاديش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف الإسلامي العسكري يستقبل ممثليْ بنغلاديش
سبق

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، ممثليْ جمهورية بنغلاديش الشعبية المنضمين حديثًا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 27 دولة إسلامية.

ورحبّ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالممثّلين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء عملهما، منوهًا بالدور المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:08 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:40 PM

التحالف الإسلامي العسكري يستقبل ممثليْ بنغلاديش

"المغيدي" أعرب عن تمنياته لهما التوفيق في أداء عملهما

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم، ممثليْ جمهورية بنغلاديش الشعبية المنضمين حديثًا إلى مجموعة ممثلي دول التحالف الإسلامي، ليصل عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى 27 دولة إسلامية.

ورحبّ الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي بالممثّلين، متمنيًا لهما التوفيق في أداء عملهما، منوهًا بالدور المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته في محاربة الإرهاب.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدَّولية على التطرف العنيف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدَّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدَّوليين.

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