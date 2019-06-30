الفالح: تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط سيكون لتسعة أشهر

وزير الطاقة: الطلب بدأ يخف قليلاً ولكن أعتقد أنه مازال قوياً

قال وزير الطاقة خالد الفالح؛ اليوم الأحد، إن منظمة البلدان المصدّرة للبترول "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا، ستمدّد اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر.

وقال الفالح للصحفيين: "أعتقد على الأرجح أن هناك تمديداً لتسعة أشهر".

وأضاف أن "الطلب بدأ يخف قليلاً ولكن أعتقد أنه مازال قويا"، موضحاً أنه يعتقد أن السوق ستتوازن خلال ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" كان الفالح؛ قد نشر في وقتٍ سابقٍ على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ اتفق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على تمديد الاتفاق الحالي لخفض إنتاج النفط لدول "أوبك" اعتباراً من يوليو 2019.

وأضاف: "مرة أخرى، يؤكّد هذا الاتفاق، أن الشراكة السعودية - الروسية تمهّد الطريق لضمان مصالح المنتجين والمستهلكين، واستدامة نمو الاقتصاد العالمي".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ قد قال أمس السبت، إنه أبرم اتفاقاً مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتمديد اتفاق "أوبك" لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

ويلتقي وزراء نفط "أوبك"، يوم الإثنين في فيينا، ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج "أوبك" يوم الثلاثاء.