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الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف

أعلنت 1452 حالة تعافٍ جديدة من  الفيروس والإجمالي 100 ألف

سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 108 آلاف و608 حالات مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة.

وذكرت الوزارة أن 1452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء التام من أعراض الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف
سبق

سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 108 آلاف و608 حالات مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة.

وذكرت الوزارة أن 1452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء التام من أعراض الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات.

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
04:02 PM

الإمارات وكورونا..  1315 إصابة جديدة والإجمالي 108 آلاف

أعلنت 1452 حالة تعافٍ جديدة من  الفيروس والإجمالي 100 ألف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 1315 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 108 آلاف و608 حالات مؤكدة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن وفاة مصابين اثنين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 448 حالة.

وذكرت الوزارة أن 1452 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء التام من أعراض الفيروس، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 100 ألف و7 حالات.

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