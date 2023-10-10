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"الوسم ومنازله الأربعة".. "المسند" يكشف توقعات للهطولات في الـ5 أيام القادمة

قال: بواكير المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ عادة في النصف الثاني من أكتوبر

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ عدم حدوث حالة مطرية تُذكر خلال الأيام الخمسة القادمة.

وقال "المسند": عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

من ناحية أخرى أشار "المسند" إلى أن وقت دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر؛ ففي حين تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر، بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر كما عند "ابن بسام"، وينتهي الوسم في 6 ديسمبر فيكون عدد أيامه 52 يومًا.

وأضاف: الوسم ليس بمنزلة أو نجم، وإنما هو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: "العواء، السماك، الغفر، الزبانا".

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"الوسم ومنازله الأربعة".. "المسند" يكشف توقعات للهطولات في الـ5 أيام القادمة
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ عدم حدوث حالة مطرية تُذكر خلال الأيام الخمسة القادمة.

وقال "المسند": عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

من ناحية أخرى أشار "المسند" إلى أن وقت دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر؛ ففي حين تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر، بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر كما عند "ابن بسام"، وينتهي الوسم في 6 ديسمبر فيكون عدد أيامه 52 يومًا.

وأضاف: الوسم ليس بمنزلة أو نجم، وإنما هو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: "العواء، السماك، الغفر، الزبانا".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
01:19 PM

"الوسم ومنازله الأربعة".. "المسند" يكشف توقعات للهطولات في الـ5 أيام القادمة

قال: بواكير المنخفضات الجوية الممطرة تبدأ عادة في النصف الثاني من أكتوبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ عدم حدوث حالة مطرية تُذكر خلال الأيام الخمسة القادمة.

وقال "المسند": عادة في النصف الثاني من أكتوبر تبدأ بواكير المنخفضات الجوية الممطرة.

من ناحية أخرى أشار "المسند" إلى أن وقت دخول الوسم يختلف من حساب إلى آخر؛ ففي حين تقويم أم القرى يجعل دخوله في 16 أكتوبر، بينما حسابات أخرى تجعله في 10 أكتوبر كما عند "ابن بسام"، وينتهي الوسم في 6 ديسمبر فيكون عدد أيامه 52 يومًا.

وأضاف: الوسم ليس بمنزلة أو نجم، وإنما هو مصطلح يضم أربعة منازل قمرية: "العواء، السماك، الغفر، الزبانا".

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