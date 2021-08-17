تعهدت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان، على الرغم من أنها اعتمدت عليها في تمويل حكمها للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: "إن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكل أنواعها ابتداءً من اليوم". وأضاف "مجاهد": "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات، ولن يكون ممكنًا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات، وابتداءً من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات". ولفت إلى أن البلاد ستحتاج إلى مساعدة دول العالم، كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلاً عن زراعة الخشخاش.

هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-17 تعهدت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان، على الرغم من أنها اعتمدت عليها في تمويل حكمها للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي.



وقال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: "إن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكل أنواعها ابتداءً من اليوم".



وأضاف "مجاهد": "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات، ولن يكون ممكنًا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات، وابتداءً من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".



ولفت إلى أن البلاد ستحتاج إلى مساعدة دول العالم، كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلاً عن زراعة الخشخاش.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443 09:17 PM

هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان "مجاهد" لفت إلى الحاجة إلى مساعدة العالم لزراعة المحاصيل





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تعهدت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان، على الرغم من أنها اعتمدت عليها في تمويل حكمها للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي.



وقال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: "إن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكل أنواعها ابتداءً من اليوم".



وأضاف "مجاهد": "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات، ولن يكون ممكنًا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات، وابتداءً من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".



ولفت إلى أن البلاد ستحتاج إلى مساعدة دول العالم، كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلاً عن زراعة الخشخاش.