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"العميد" يكسب "ذوب هان" بهدفين ويقترب من التأهل

في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ذوب هان الإيراني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة آسيا للأندية الأبطال في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح قاسم خدادي أول أهداف اللقاء لصالح ذوب هان الإيراني عند الدقيقة 7 من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 9 تمكن لويس خمينيز من تعديل النتيجة للاتحاد بعد دربكة داخل أمام المرمى انتهت بتسديدة خمينيز داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر رومارينهو هدفًا اتحاديًا محققًا بعد انفراده بالمرمى ليسدد الكرة متجاوزة القائم الأيسر لحارس المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 72 تمكن زياد المولد من إضافة هدف الاتحاد الثاني إثر عرضية من ركلة ركنية حولها داخل شباك الفريق الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العميد" يكسب "ذوب هان" بهدفين ويقترب من التأهل
سبق

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ذوب هان الإيراني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة آسيا للأندية الأبطال في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح قاسم خدادي أول أهداف اللقاء لصالح ذوب هان الإيراني عند الدقيقة 7 من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 9 تمكن لويس خمينيز من تعديل النتيجة للاتحاد بعد دربكة داخل أمام المرمى انتهت بتسديدة خمينيز داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر رومارينهو هدفًا اتحاديًا محققًا بعد انفراده بالمرمى ليسدد الكرة متجاوزة القائم الأيسر لحارس المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 72 تمكن زياد المولد من إضافة هدف الاتحاد الثاني إثر عرضية من ركلة ركنية حولها داخل شباك الفريق الإيراني.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
09:19 PM

"العميد" يكسب "ذوب هان" بهدفين ويقترب من التأهل

في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
3
1,352

تغلب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم على ذوب هان الإيراني بنتيجة 2-1 ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة آسيا للأندية الأبطال في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زعبيل بالإمارات العربية المتحدة.

افتتح قاسم خدادي أول أهداف اللقاء لصالح ذوب هان الإيراني عند الدقيقة 7 من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء.

وعند الدقيقة 9 تمكن لويس خمينيز من تعديل النتيجة للاتحاد بعد دربكة داخل أمام المرمى انتهت بتسديدة خمينيز داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أهدر رومارينهو هدفًا اتحاديًا محققًا بعد انفراده بالمرمى ليسدد الكرة متجاوزة القائم الأيسر لحارس المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 72 تمكن زياد المولد من إضافة هدف الاتحاد الثاني إثر عرضية من ركلة ركنية حولها داخل شباك الفريق الإيراني.

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