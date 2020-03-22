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بالفيديو.. القصبي يحاول منع "ريماس" و"أسيل" من الخروج للشارع بسبب كورونا المستجد

نشره مركز التواصل الحكومي لتوعية المجتمع ودعم الجهود الاحترازية وحملة "كلنا مسؤول"

ضمن الجهود الداعمة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من تفشيه، نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، فيديو توعويًّا للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" قام به فريق عمل مسلسل "مخرج 7" ظهر فيه الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة عائلته (راشد الشمراني، وحبيب الحبيب) وهم يحاولون منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل والتقيد بالحجر الصحي.

كما وجّهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا؛ منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. القصبي يحاول منع "ريماس" و"أسيل" من الخروج للشارع بسبب كورونا المستجد
سبق

ضمن الجهود الداعمة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من تفشيه، نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، فيديو توعويًّا للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" قام به فريق عمل مسلسل "مخرج 7" ظهر فيه الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة عائلته (راشد الشمراني، وحبيب الحبيب) وهم يحاولون منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل والتقيد بالحجر الصحي.

كما وجّهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا؛ منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
01:36 PM

بالفيديو.. القصبي يحاول منع "ريماس" و"أسيل" من الخروج للشارع بسبب كورونا المستجد

نشره مركز التواصل الحكومي لتوعية المجتمع ودعم الجهود الاحترازية وحملة "كلنا مسؤول"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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64,472

ضمن الجهود الداعمة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الجهات الصحية المعنية بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والحد من تفشيه، نشر مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، فيديو توعويًّا للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" قام به فريق عمل مسلسل "مخرج 7" ظهر فيه الفنان ناصر القصبي في الفيديو برفقة عائلته (راشد الشمراني، وحبيب الحبيب) وهم يحاولون منع ريماس منصور وأسيل عمران من الخروج من المنزل والتقيد بالحجر الصحي.

كما وجّهوا نصائح بشكل فكاهي لمواجهة فيروس كورونا؛ منها عدم السلام على أحد، والحرص على غسل اليدين باستمرار، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة الوباء.

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