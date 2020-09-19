" رازفان": أثق بلاعبي "الهلال".. نسعى للتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال

بعد إصابة 12 لاعباً من الفريق بفيروس كورونا

قال المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول بنادي "الهلال" الروماني"رازفان" إن فريقه أكمل جاهزيته لمواجهة شاهرخودرو، غداً الأحد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأضاف "رازفان" خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل: "لم نحسم التأهل حتى الآن، وعلينا الظفر بنقاط المباراة من أجل حسم التأهل، وثقتي كبيرة بمجموعة اللاعبين الموجودة معي الآن ، نستطيع إنجاز المهمة والعبور لدور الـ16".

وأشار إلى الظروف التي يمر بها الفريق، والغيابات الموجودة بالتشكيلة، وأنه سيلعب وفق إمكانات اللاعبين كما حدث في المباراتين السابقتين".