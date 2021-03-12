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صدور عدد من الأوامر الملكية

"الحج" تعلن عن طرح 44 وظيفة إدارية

للحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان تبلغ 44 وظيفة شاغرة "للجنسين".

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحج" تعلن عن طرح 44 وظيفة إدارية
سبق

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان تبلغ 44 وظيفة شاغرة "للجنسين".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
02:39 PM

"الحج" تعلن عن طرح 44 وظيفة إدارية

للحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان تبلغ 44 وظيفة شاغرة "للجنسين".

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