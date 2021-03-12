"الحج" تعلن عن طرح 44 وظيفة إدارية

للحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa .

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان تبلغ 44 وظيفة شاغرة "للجنسين".