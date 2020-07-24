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جمارك جسر الملك فهد تحبط تهريب 2880 ملصق خمور

مخصصة لزجاجات المسكر.. وردت عبر إرسالية للمنفذ

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ جسر الملك فهد، إحباط محاولة تهريب 2880 ملصقاً خاصاً بزجاجات الخمور.

وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": أبطال الجمارك تمكنوا من إحباط تهريب 2880 ملصقاً لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد.

الجمارك السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمارك جسر الملك فهد تحبط تهريب 2880 ملصق خمور
سبق

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ جسر الملك فهد، إحباط محاولة تهريب 2880 ملصقاً خاصاً بزجاجات الخمور.

وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": أبطال الجمارك تمكنوا من إحباط تهريب 2880 ملصقاً لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
01:35 PM

جمارك جسر الملك فهد تحبط تهريب 2880 ملصق خمور

مخصصة لزجاجات المسكر.. وردت عبر إرسالية للمنفذ

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ذياب الشمري - الرياض
4
4,228

أعلنت الجمارك السعودية في منفذ جسر الملك فهد، إحباط محاولة تهريب 2880 ملصقاً خاصاً بزجاجات الخمور.

وقالت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي بـ "تويتر": أبطال الجمارك تمكنوا من إحباط تهريب 2880 ملصقاً لزجاجات الخمور عبر إرسالية واردة لمنفذ جسر الملك فهد.

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