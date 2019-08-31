النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة

رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة
سبق

رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
06:03 PM

"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
67

رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,666
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,280
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,560

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني
إلى مدير تعليم جازان الجديد

إلى مدير تعليم جازان الجديد

عبدالغني الشيخ
رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة