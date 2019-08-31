رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.
"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة
رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.
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"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-31
31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
06:03 PM
"الزبيدي" يرعى حفل تكريم نائب محكمة القنفذة
رعى رئيس المحكمة العامة بمحافظة القنفذة الشيخ سعد بن محمد الزبيدي، الحفل الذي أقيم لوداع الشيخ علي بن حسن الزلالة، نائب رئيس المحكمة العامة رئيس الدائرة الجزائية بالقنفذة، بمناسبة انتقاله للعمل في محاكم عسير، وتكريم المتقاعدين من المحكمة بحضور عدد من القضاة وكتاب العدل والمدعوّين.
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