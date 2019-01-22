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منزل الرعب.. شاهد رجلًا ميتًا وحوله 125 ثعبانًا منها الكوبرا

في حادث مأساوي عثرت الشرطة الأمريكية على رجل من ولاية ماريلاند ميتًا في منزله محاطًا بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: وصلت الشرطة إلى منزل الرجل البالغ من العمر 49 عامًا بعد أن أبلغ أحد الجيران أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، حين ذهب للاطمئنان عليه بعد أن لم يره لأكثر من يوم؛ حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز.

اقتحم موظفو الطوارئ والإطفاء طريقهم عبر الباب الأمامي للمنزل؛ حيث أعلنوا وفاة الرجل في مكان الحادث، وتم نقل جثة الرجل إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريح الجثة.

اكتشفت الشرطة أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، التي لم يكن جيران الرجل على علم بها.

وقال مسؤولون: إنه تم العثور داخل المنزل أيضًا على حوالي 125 أفعى؛ سامة وغير سامة من أصناف مختلفة في خزانات موضوعة على رفوف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت جينيفر هاريس المتحدثة باسم مؤسسة رعاية الحيوانات في مقاطعة تشارلز: إن السلالات تضمنت الثعابين والأفاعي الجرسية والكوبرا والمامبا السوداء، الأكثر سمية في العالم والممنوع اقتناؤها قانونيًا.

وقالت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل: إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عامًا.

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منزل الرعب.. شاهد رجلًا ميتًا وحوله 125 ثعبانًا منها الكوبرا
سبق

في حادث مأساوي عثرت الشرطة الأمريكية على رجل من ولاية ماريلاند ميتًا في منزله محاطًا بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: وصلت الشرطة إلى منزل الرجل البالغ من العمر 49 عامًا بعد أن أبلغ أحد الجيران أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، حين ذهب للاطمئنان عليه بعد أن لم يره لأكثر من يوم؛ حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز.

اقتحم موظفو الطوارئ والإطفاء طريقهم عبر الباب الأمامي للمنزل؛ حيث أعلنوا وفاة الرجل في مكان الحادث، وتم نقل جثة الرجل إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريح الجثة.

اكتشفت الشرطة أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، التي لم يكن جيران الرجل على علم بها.

وقال مسؤولون: إنه تم العثور داخل المنزل أيضًا على حوالي 125 أفعى؛ سامة وغير سامة من أصناف مختلفة في خزانات موضوعة على رفوف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت جينيفر هاريس المتحدثة باسم مؤسسة رعاية الحيوانات في مقاطعة تشارلز: إن السلالات تضمنت الثعابين والأفاعي الجرسية والكوبرا والمامبا السوداء، الأكثر سمية في العالم والممنوع اقتناؤها قانونيًا.

وقالت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل: إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عامًا.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:18 PM

منزل الرعب.. شاهد رجلًا ميتًا وحوله 125 ثعبانًا منها الكوبرا

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أيمن حسن - الرياض
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في حادث مأساوي عثرت الشرطة الأمريكية على رجل من ولاية ماريلاند ميتًا في منزله محاطًا بأكثر من 100 ثعبان سام وغير سام.

وحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية: وصلت الشرطة إلى منزل الرجل البالغ من العمر 49 عامًا بعد أن أبلغ أحد الجيران أنه رأى الرجل ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، حين ذهب للاطمئنان عليه بعد أن لم يره لأكثر من يوم؛ حسبما قالت إدارة شرطة مقاطعة تشارلز.

اقتحم موظفو الطوارئ والإطفاء طريقهم عبر الباب الأمامي للمنزل؛ حيث أعلنوا وفاة الرجل في مكان الحادث، وتم نقل جثة الرجل إلى مكتب كبير الفاحصين الطبيين في بالتيمور لتشريح الجثة.

اكتشفت الشرطة أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة داخل المنزل، التي لم يكن جيران الرجل على علم بها.

وقال مسؤولون: إنه تم العثور داخل المنزل أيضًا على حوالي 125 أفعى؛ سامة وغير سامة من أصناف مختلفة في خزانات موضوعة على رفوف.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت جينيفر هاريس المتحدثة باسم مؤسسة رعاية الحيوانات في مقاطعة تشارلز: إن السلالات تضمنت الثعابين والأفاعي الجرسية والكوبرا والمامبا السوداء، الأكثر سمية في العالم والممنوع اقتناؤها قانونيًا.

وقالت جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" التي تعمل على إنقاذ الزواحف من المنازل: إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عامًا.

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