"الجثة المتحللة".. تجديد حبس المتهمة بقتل ابنتها في الكويت للمرة الثالثة

تُواصل تبريراتها فيما يُنتظر إحالة القضية إلى الجنايات لمواجهتها مجددًا

للمرة الثالثة على التوالي، رفض قاضي تجديد الحبس بالكويت، اليوم، إخلاء سبيل المتهمة بقتل ابنتها في السالمية، والتي عُثر عليها جثة متحللة بعد 5 سنوات من وقوع الجريمة داخل المنزل.

وواصلت الأم المتهمة إنكار تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد؛ لكنها بررت وفاة ابنتها بأنها كانت تهدف إلى منعها من الخروج كنوع من التربية؛ لكنها فوجئت بوفاتها، ولم تخبر أحدًا خوفًا من أن تصبح متهمة ويتم حبسها، بحسب صحيفة "القبس".

إلى ذلك، يُنتظر إحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات ومواجهة المتهمة مجددًا بالتهم لإصدار الحكم بحقها، بعد بحث القضية وردود الأجهزة المعاونة؛ وتحديدًا تقرير الطب الشرعي.