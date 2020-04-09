النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الـ3.. ألمانيا تسجل ارتفاعًا "كبيرًا" في تعداد المصابين بـ"كورونا"

بواقع 4974 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 108202

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد: إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

ووفق "سكاي نيوز" كذلك، ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246؛ ليصل إلى 2107 حالات، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

فيروس كورونا الجديد ألمانيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الـ3.. ألمانيا تسجل ارتفاعًا "كبيرًا" في تعداد المصابين بـ"كورونا"
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد: إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

ووفق "سكاي نيوز" كذلك، ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246؛ ليصل إلى 2107 حالات، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
08:59 AM

لليوم الـ3.. ألمانيا تسجل ارتفاعًا "كبيرًا" في تعداد المصابين بـ"كورونا"

بواقع 4974 خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 108202

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,131

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وقال المعهد: إن الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفعت بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 108202.

ووفق "سكاي نيوز" كذلك، ارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246؛ ليصل إلى 2107 حالات، حسبما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في ألمانيا، فرضت السلطات غرامات مالية على مَن "يحاول الاقتراب" من شخص آخر في مكان عام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الغرامة المالية الجديدة، تصل قيمتها إلى 440 يورو (475 دولارًا).

وبحسب التعليمات الجديدة، يُحظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة؛ على ألا تقل المسافة بينهما عن متر ونصف المتر.

وكانت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل، قد أمرت المواطنين بالتزام منازلهم، وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، مثل شراء الحاجات الأساسية أو الذهاب إلى المستشفى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,007
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,130
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,064

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة