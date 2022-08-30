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إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب

للتمكين الاقتصادي للسيدات وخلق آليات عمل جديدة

أطلقت مؤسسة فتيات مأرب اليوم، المرحلة الأولى من تمويل المشاريع الاقتصادية في محافظة مأرب، بدعم وتمويل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، بمقر المؤسسة.

واستهدفت المرحلة تمويل دفعة أولى من المستفيدات بعدد 22 سيدة من أصل 60 من رائدات الأعمال ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، التي تم اختيارهن بعد اجتيازهن مراحل الترشيح والتقييم وقبولهن بناءً على معايير حاضنة الأعمال.

ويهدف برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات إلى خلق آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء وتنفيذ مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالية للانطلاق في سوق العمل والمنافسة في الأسواق المحلية، ومن ثم تسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء.

ويعد البرنامج أول برنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً بمحافظة مأرب، كما يُعد رافداً ومساعداً لسيدات الأعمال لتوفير الدخل لهن ولأسرهن ومساهماً في تحسين العيش والمعيشة في المحافظة.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، والمساهمة في بناء القدرات للمجتمع اليمني وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني وخلق فرص عمل من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية من خلال مكاتبه بالمحافظات اليمنية في 8 قطاعات رئيسية، متبنياً أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب
سبق

أطلقت مؤسسة فتيات مأرب اليوم، المرحلة الأولى من تمويل المشاريع الاقتصادية في محافظة مأرب، بدعم وتمويل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، بمقر المؤسسة.

واستهدفت المرحلة تمويل دفعة أولى من المستفيدات بعدد 22 سيدة من أصل 60 من رائدات الأعمال ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، التي تم اختيارهن بعد اجتيازهن مراحل الترشيح والتقييم وقبولهن بناءً على معايير حاضنة الأعمال.

ويهدف برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات إلى خلق آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء وتنفيذ مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالية للانطلاق في سوق العمل والمنافسة في الأسواق المحلية، ومن ثم تسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء.

ويعد البرنامج أول برنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً بمحافظة مأرب، كما يُعد رافداً ومساعداً لسيدات الأعمال لتوفير الدخل لهن ولأسرهن ومساهماً في تحسين العيش والمعيشة في المحافظة.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، والمساهمة في بناء القدرات للمجتمع اليمني وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني وخلق فرص عمل من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية من خلال مكاتبه بالمحافظات اليمنية في 8 قطاعات رئيسية، متبنياً أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
07:40 PM

إعمار اليمن يدعم انطلاق المرحلة الأولى من تمويل حاضنة سيدات الأعمال بمأرب

للتمكين الاقتصادي للسيدات وخلق آليات عمل جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت مؤسسة فتيات مأرب اليوم، المرحلة الأولى من تمويل المشاريع الاقتصادية في محافظة مأرب، بدعم وتمويل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، بمقر المؤسسة.

واستهدفت المرحلة تمويل دفعة أولى من المستفيدات بعدد 22 سيدة من أصل 60 من رائدات الأعمال ضمن برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات، التي تم اختيارهن بعد اجتيازهن مراحل الترشيح والتقييم وقبولهن بناءً على معايير حاضنة الأعمال.

ويهدف برنامج سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات إلى خلق آليات عمل وتفكير جديدة في أداء المشاريع للنساء اليمنيات، والمساهمة في دعم المشاريع الناشئة، وتعزيز دور النساء في الساحة الاقتصادية عبر تأهيلهن وإعدادهن لإنشاء وتنفيذ مشاريع حرة هادفة وفق أسس مهنية عالية للانطلاق في سوق العمل والمنافسة في الأسواق المحلية، ومن ثم تسليط الضوء على المواهب النسائية الواعدة ووضعها على خط النجاح والعطاء.

ويعد البرنامج أول برنامج لتمكين المرأة اليمنية اقتصادياً بمحافظة مأرب، كما يُعد رافداً ومساعداً لسيدات الأعمال لتوفير الدخل لهن ولأسرهن ومساهماً في تحسين العيش والمعيشة في المحافظة.

ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات لليمن، والمساهمة في بناء القدرات للمجتمع اليمني وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للشعب اليمني وخلق فرص عمل من خلال العمل مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية من خلال مكاتبه بالمحافظات اليمنية في 8 قطاعات رئيسية، متبنياً أفضل ممارسات التنمية والإعمار للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في اليمن.

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