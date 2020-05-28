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بآلية جديدة ودوام مرن.. "تعليم عسير" يستعد لعودة الموظفين

تقسيم فرق العمل لمجموعات تتناوب فيما بينها وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من الإجراءات تزامنًا مع عودة الموظفين، تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أمس، بالقيادات.

وتضمنت الإجراءات آلية جديدة لعودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي، وتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها؛ وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات وتفعيل العمل الإلكتروني.

تعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بآلية جديدة ودوام مرن.. "تعليم عسير" يستعد لعودة الموظفين
سبق

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من الإجراءات تزامنًا مع عودة الموظفين، تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أمس، بالقيادات.

وتضمنت الإجراءات آلية جديدة لعودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي، وتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها؛ وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات وتفعيل العمل الإلكتروني.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
06:16 PM

بآلية جديدة ودوام مرن.. "تعليم عسير" يستعد لعودة الموظفين

تقسيم فرق العمل لمجموعات تتناوب فيما بينها وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
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2,959

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عددًا من الإجراءات تزامنًا مع عودة الموظفين، تضمنت تعقيم المباني وتشكيل نقاط فحص، وتنظيم مسارات للدخول والخروج وتطبيق التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات واستمرار خدمة المستفيدين عن بعد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أمس، بالقيادات.

وتضمنت الإجراءات آلية جديدة لعودة الموظفين والموظفات بشكل تدريجي، وتطبيق سياسة الدوام المرن وتقسيم فرق العمل إلى مجموعات تتناوب فيما بينها؛ وفقاً لما يحدده مديرو الإدارات والأقسام والمكاتب "بنين وبنات"، وبما يحقق التباعد، على أن تطبق تلك الإجراءات على مقرات الإدارة المساندة، ومكاتب التعليم والمدارس، وتنفيذ خطة توعوية للموظفين والموظفات وتفعيل العمل الإلكتروني.

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