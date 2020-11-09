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"تعليم الرياض" يفتح التسجيل ببرنامج "مسك" للإعداد الجامعي

الشروط تتضمن أن يتمكّن الطالب من الإنجليزية تحدثًا وكتابة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام الحالي 1442هــ، وذلك على مستوى طلاب منطقة الرياض.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: البرنامج يأتي ضمن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية لبناء قادة المستقبل من فئة الشباب والشابات الطموحين.

وأضاف: برنامج الإعداد الجامعي الذي يمتد إلى عامين ونصف يهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من الحصول على قبول في أفضل "20" جامعة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج لبناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللا صفية والتطوعية .

وأردف "الوهيبي": البرنامج يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية و منتظمًا في الصف الأول الثانوي, وحاصلاً على معدل لا يقل عن 90% في مرحلة الثالث متوسط, إلى جانب تمكنه من اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وتابع: التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/

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"تعليم الرياض" يفتح التسجيل ببرنامج "مسك" للإعداد الجامعي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام الحالي 1442هــ، وذلك على مستوى طلاب منطقة الرياض.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: البرنامج يأتي ضمن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية لبناء قادة المستقبل من فئة الشباب والشابات الطموحين.

وأضاف: برنامج الإعداد الجامعي الذي يمتد إلى عامين ونصف يهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من الحصول على قبول في أفضل "20" جامعة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج لبناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللا صفية والتطوعية .

وأردف "الوهيبي": البرنامج يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية و منتظمًا في الصف الأول الثانوي, وحاصلاً على معدل لا يقل عن 90% في مرحلة الثالث متوسط, إلى جانب تمكنه من اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وتابع: التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:30 PM

"تعليم الرياض" يفتح التسجيل ببرنامج "مسك" للإعداد الجامعي

الشروط تتضمن أن يتمكّن الطالب من الإنجليزية تحدثًا وكتابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض فتح التسجيل في برنامج الإعداد الجامعي التابع لمؤسسة مسك الخيرية للعام الحالي 1442هــ، وذلك على مستوى طلاب منطقة الرياض.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي: البرنامج يأتي ضمن مبادرات مؤسسة مسك الخيرية لبناء قادة المستقبل من فئة الشباب والشابات الطموحين.

وأضاف: برنامج الإعداد الجامعي الذي يمتد إلى عامين ونصف يهدف إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية من الحصول على قبول في أفضل "20" جامعة وذلك من خلال التحاقهم ببرامج لبناء الشخصية والقدرات المعرفية والمهارات والأنشطة اللا صفية والتطوعية .

وأردف "الوهيبي": البرنامج يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية و منتظمًا في الصف الأول الثانوي, وحاصلاً على معدل لا يقل عن 90% في مرحلة الثالث متوسط, إلى جانب تمكنه من اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
وتابع: التسجيل متاح حتى تاريخ 24 نوفمبر 2020م وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة مسك الخيرية https://misk.org.sa/hcd/ar/services/collegeprep-ar/

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