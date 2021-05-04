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بدء إعطاء لقاح كورونا لمنسوبي تعليم الشرقية

"الباحص": تفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع

‬دشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم، حملة التطعيم التي تنظمها إدارته ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، والذي يستهدف منسوبي الإدارة لمن لم يتلقّ الجرعة الأولى، وليس لديه موعد بعدُ، وذلك بمقر مكتب خدمة المستفيدين بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام.

وأشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وقال: اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتقدم "العتيبي" بالشكر الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيهات سموهما السديدة بتطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى إقامة حملة مماثلة مع بدء دوام صباح يوم غدٍ الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة من الساعة 10:30 - 12:30.

يأتي ذلك للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء وتوفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح.

ونبّه "الباحص" إلى جدولة "تعليم الشرقية" ممثلةً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كل منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات.

وباشر الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل منسوبي الإدارة، تزامناً معها تأكيد الفريق الطبي على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء إعطاء لقاح كورونا لمنسوبي تعليم الشرقية
سبق

‬دشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم، حملة التطعيم التي تنظمها إدارته ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، والذي يستهدف منسوبي الإدارة لمن لم يتلقّ الجرعة الأولى، وليس لديه موعد بعدُ، وذلك بمقر مكتب خدمة المستفيدين بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام.

وأشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وقال: اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتقدم "العتيبي" بالشكر الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيهات سموهما السديدة بتطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى إقامة حملة مماثلة مع بدء دوام صباح يوم غدٍ الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة من الساعة 10:30 - 12:30.

يأتي ذلك للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء وتوفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح.

ونبّه "الباحص" إلى جدولة "تعليم الشرقية" ممثلةً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كل منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات.

وباشر الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل منسوبي الإدارة، تزامناً معها تأكيد الفريق الطبي على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
02:47 PM

بدء إعطاء لقاح كورونا لمنسوبي تعليم الشرقية

"الباحص": تفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع

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عبدالله السالم - الدمام
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‬دشّن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، صباح اليوم، حملة التطعيم التي تنظمها إدارته ضد فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة، والذي يستهدف منسوبي الإدارة لمن لم يتلقّ الجرعة الأولى، وليس لديه موعد بعدُ، وذلك بمقر مكتب خدمة المستفيدين بمبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام.

وأشار مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي، إلى الدور البارز الذي تقوم به حكومتنا في اتخاذ التدابير اللازمة والعلمية للتصدي والوقاية من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة أبنائها المواطنين والمواطنات والمقيمين على أرض هذه البلاد الطيبة.

وقال: اتخذت وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، حزمة من التدابير الاحترازية التي تصب جميعها في مصلحة تجاوز هذه الجائحة ومن ثمرة ذلك تنفيذ هذه الحملات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وتقدم "العتيبي" بالشكر الجزيل للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيهات سموهما السديدة بتطبيق توكلنا لدخول الجهات الحكومية والخاصة، وتشديد الإجراءات الاحترازية ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع، ورفع تقارير مستمرة عن جهود الجهات لتطبيق تلك الإجراءات.

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم تعليم الشرقية سعيد الباحص، إلى إقامة حملة مماثلة مع بدء دوام صباح يوم غدٍ الأربعاء لمنسوبات الإدارة لقطاع البنات بمقر قاعة المعرفة بمبنى الخدمات المساندة من الساعة 10:30 - 12:30.

يأتي ذلك للاستمرار في حث الخطى وتجاوز مرحلة هذا الوباء وتوفير خدمات نوعية لمنسوبي ومنسوبات تعليم الشرقية ممن لم يتلقى اللقاح.

ونبّه "الباحص" إلى جدولة "تعليم الشرقية" ممثلةً في إدارة الشؤون الصحية المدرسية لخارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كل منسوبيها تجاه الطرق المثلى للتعامل مع الفيروس والحد من انتشاره وطرق العزل المنزلي، والوقوف على اللقاح، وصولاً إلى أهمية الالتزام باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والأرقام التي خصصتها لتلقي الاستفسارات وتقديم الاستشارات.

وباشر الفريق الطبي مهام التطعيم التي شهدت حضوراً كبيراً من قبل منسوبي الإدارة، تزامناً معها تأكيد الفريق الطبي على أهمية التزام كافة أفراد المجتمع باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتي تنشرها حسابات الصحة الرسمية.

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