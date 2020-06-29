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"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا

وزارة الصحة كشفت عن ارتفاع الوفيات لـ 113 بعد تسجيل 3 جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:33 PM

قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا

وزارة الصحة كشفت عن ارتفاع الوفيات لـ 113 بعد تسجيل 3 جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.

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