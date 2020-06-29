قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا
وزارة الصحة كشفت عن ارتفاع الوفيات لـ 113 بعد تسجيل 3 جديدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.
وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.
قطر
فيروس كورونا الجديد
قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-29
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.
وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.
29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:33 PM
قطر تسجل 693 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي فوق الـ 95 ألفًا
وزارة الصحة كشفت عن ارتفاع الوفيات لـ 113 بعد تسجيل 3 جديدة
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم تسجيل 693 حالة إصابة جديدة في أقل معدل يومي في البلاد منذ 4 مايو الذي شهد تسجيل 640 حالة.
وارتفع عدد الحالات المؤكدة في قطر إلى 95106 حالات، بينها 113 حالة وفاة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة حاليًا بلغ 14823 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 80170 حالة، بنسبة 84% من حالات الإصابة المسجلة.