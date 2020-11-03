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رقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟

سعى كل منهما إلى تكثيف دعايته السياسية

ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.

وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.

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رقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟
سبق

ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.

وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
09:41 PM

رقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟

سعى كل منهما إلى تكثيف دعايته السياسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,470

ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.

وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.

وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,493
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,853
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,969

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