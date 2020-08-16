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بعد نشر "سبق" خبر التذمر.. جامعة حائل تبدأ اعتماد طلبات تحديث موظفيها المتأخرة

ثمَّنوا حرص رئيس الجامعة على أبنائه الموظفين وإعطاءهم كامل حقوقهم النظامية

ثمَّن عدد من موظفي جامعة حائل لـ"سبق" خبرها بعنوان "بعد المماطلة.. (موارد بشرية جامعة حائل) تتوعد منسوبيها بالحرمان من الترقية"؛ وذلك بعد تلقيهم رسائل التحديث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد رفع إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل اعتماد التحديث بعد نشر مطالبتهم عبر "سبق" لرئيس الجامعة، الدكتور خليل البراهيم، بالعمل على اعتماد طلباتهم المعلّقة بإدارة الموارد البشرية بالجامعة أكثر من عام؛ ليتسنى لهم الدخول في المنافسة في محضر الترقيات القادم.

وثمّن الموظفون لرئيس الجامعة حرصه على أبنائه الموظفين، وإعطاءهم كامل حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام؛ إذ سعى "البراهيم" لتذليل الصعاب كافة التي قد تواجههم.

وكانت إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل قد أكدت من خلال تعميم عاجل وعالي الأهمية لجميع منسوبي الجامعة أهمية سرعة إنهاء إجراءات تحديث بياناتهم عبر منصة "بياناتي".

وتوعدت الإدارة مَن لم يحدّث بياناته بالمنع من الدخول في المنافسة في محاضر الترقيات، التي سوف تتم عبر منصة "مسار" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فيما لم تحدد الإدارة موعدًا لذلك في تعميمها.

من جانبهم، قال عدد من الموظفين إنهم تقدموا بطلب التحديث منذ أكثر من عام إلا أن طلبهم ما زال "تحت الإجراء/ الجهة". مشيرين إلى أن إدارة الموارد البشرية تطلب التحديث، وتهدد بالحرمان من الترقية.

جامعة حائل بعد المماطلة.. "موارد بشرية جامعة حائل" تتوعد منسوبيها بالحرمان من الترقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نشر "سبق" خبر التذمر.. جامعة حائل تبدأ اعتماد طلبات تحديث موظفيها المتأخرة
سبق

ثمَّن عدد من موظفي جامعة حائل لـ"سبق" خبرها بعنوان "بعد المماطلة.. (موارد بشرية جامعة حائل) تتوعد منسوبيها بالحرمان من الترقية"؛ وذلك بعد تلقيهم رسائل التحديث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد رفع إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل اعتماد التحديث بعد نشر مطالبتهم عبر "سبق" لرئيس الجامعة، الدكتور خليل البراهيم، بالعمل على اعتماد طلباتهم المعلّقة بإدارة الموارد البشرية بالجامعة أكثر من عام؛ ليتسنى لهم الدخول في المنافسة في محضر الترقيات القادم.

وثمّن الموظفون لرئيس الجامعة حرصه على أبنائه الموظفين، وإعطاءهم كامل حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام؛ إذ سعى "البراهيم" لتذليل الصعاب كافة التي قد تواجههم.

وكانت إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل قد أكدت من خلال تعميم عاجل وعالي الأهمية لجميع منسوبي الجامعة أهمية سرعة إنهاء إجراءات تحديث بياناتهم عبر منصة "بياناتي".

وتوعدت الإدارة مَن لم يحدّث بياناته بالمنع من الدخول في المنافسة في محاضر الترقيات، التي سوف تتم عبر منصة "مسار" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فيما لم تحدد الإدارة موعدًا لذلك في تعميمها.

من جانبهم، قال عدد من الموظفين إنهم تقدموا بطلب التحديث منذ أكثر من عام إلا أن طلبهم ما زال "تحت الإجراء/ الجهة". مشيرين إلى أن إدارة الموارد البشرية تطلب التحديث، وتهدد بالحرمان من الترقية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
12:34 AM

بعد نشر "سبق" خبر التذمر.. جامعة حائل تبدأ اعتماد طلبات تحديث موظفيها المتأخرة

ثمَّنوا حرص رئيس الجامعة على أبنائه الموظفين وإعطاءهم كامل حقوقهم النظامية

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خالد السليمي - حائل
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ثمَّن عدد من موظفي جامعة حائل لـ"سبق" خبرها بعنوان "بعد المماطلة.. (موارد بشرية جامعة حائل) تتوعد منسوبيها بالحرمان من الترقية"؛ وذلك بعد تلقيهم رسائل التحديث من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد رفع إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل اعتماد التحديث بعد نشر مطالبتهم عبر "سبق" لرئيس الجامعة، الدكتور خليل البراهيم، بالعمل على اعتماد طلباتهم المعلّقة بإدارة الموارد البشرية بالجامعة أكثر من عام؛ ليتسنى لهم الدخول في المنافسة في محضر الترقيات القادم.

وثمّن الموظفون لرئيس الجامعة حرصه على أبنائه الموظفين، وإعطاءهم كامل حقوقهم الوظيفية التي كفلها لهم النظام؛ إذ سعى "البراهيم" لتذليل الصعاب كافة التي قد تواجههم.

وكانت إدارة الموارد البشرية بجامعة حائل قد أكدت من خلال تعميم عاجل وعالي الأهمية لجميع منسوبي الجامعة أهمية سرعة إنهاء إجراءات تحديث بياناتهم عبر منصة "بياناتي".

وتوعدت الإدارة مَن لم يحدّث بياناته بالمنع من الدخول في المنافسة في محاضر الترقيات، التي سوف تتم عبر منصة "مسار" بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فيما لم تحدد الإدارة موعدًا لذلك في تعميمها.

من جانبهم، قال عدد من الموظفين إنهم تقدموا بطلب التحديث منذ أكثر من عام إلا أن طلبهم ما زال "تحت الإجراء/ الجهة". مشيرين إلى أن إدارة الموارد البشرية تطلب التحديث، وتهدد بالحرمان من الترقية.

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