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مدير "صحة الرياض " يتفقد مستشفى رويضة العرض ووحدة الغسيل الكلوي

وجه بالرقي بمستوى الخدمات الطبية وجميع المراكز الصحية في القويعية

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى رويضة العرض العام التابعة لمحافظة القويعية، والتي شملت جميع أقسام المستشفى ومرافقه العامة.

كما وقف "التويجري " على سير العمل في وحدة الغسيل الكلوي الجديد، والتي دشنتها "صحة الرياض" مؤخراً، وأسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة من التنقل لمسافات بعيدة.

واطلع "التويجري" على سير الأعمال في المستشفى، وكما وقف الدكتور التويجري على المبادرات التطويرية الجديدة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين.

وقد وجه "التويجري " إدارة المستشفى إلى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة.

فيما ثمن مدير مستشفى رويضة العرض العام الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي الدعم الذي يحظى به المستشفى من قبل صحة الرياض.

كما قدم "الحارثي " شكره لمدير عام صحة منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بالمستشفى.

يشار إلى أنه في إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، دعمت "صحة الرياض" مستشفى رويضة العرض العام بعدد من الكوادر الطبية، لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

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مدير "صحة الرياض " يتفقد مستشفى رويضة العرض ووحدة الغسيل الكلوي
سبق

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى رويضة العرض العام التابعة لمحافظة القويعية، والتي شملت جميع أقسام المستشفى ومرافقه العامة.

كما وقف "التويجري " على سير العمل في وحدة الغسيل الكلوي الجديد، والتي دشنتها "صحة الرياض" مؤخراً، وأسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة من التنقل لمسافات بعيدة.

واطلع "التويجري" على سير الأعمال في المستشفى، وكما وقف الدكتور التويجري على المبادرات التطويرية الجديدة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين.

وقد وجه "التويجري " إدارة المستشفى إلى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة.

فيما ثمن مدير مستشفى رويضة العرض العام الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي الدعم الذي يحظى به المستشفى من قبل صحة الرياض.

كما قدم "الحارثي " شكره لمدير عام صحة منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بالمستشفى.

يشار إلى أنه في إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، دعمت "صحة الرياض" مستشفى رويضة العرض العام بعدد من الكوادر الطبية، لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
10:36 PM

مدير "صحة الرياض " يتفقد مستشفى رويضة العرض ووحدة الغسيل الكلوي

وجه بالرقي بمستوى الخدمات الطبية وجميع المراكز الصحية في القويعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري صباح اليوم الأحد بزيارة تفقدية لمستشفى رويضة العرض العام التابعة لمحافظة القويعية، والتي شملت جميع أقسام المستشفى ومرافقه العامة.

كما وقف "التويجري " على سير العمل في وحدة الغسيل الكلوي الجديد، والتي دشنتها "صحة الرياض" مؤخراً، وأسهمت في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي في المحافظة من التنقل لمسافات بعيدة.

واطلع "التويجري" على سير الأعمال في المستشفى، وكما وقف الدكتور التويجري على المبادرات التطويرية الجديدة والتي تهدف لرفع مستوى الخدمة للمستفيدين.

وقد وجه "التويجري " إدارة المستشفى إلى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة.

فيما ثمن مدير مستشفى رويضة العرض العام الأخصائي ماجد بن يحيى الحارثي الدعم الذي يحظى به المستشفى من قبل صحة الرياض.

كما قدم "الحارثي " شكره لمدير عام صحة منطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بالمستشفى.

يشار إلى أنه في إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، دعمت "صحة الرياض" مستشفى رويضة العرض العام بعدد من الكوادر الطبية، لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى.

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