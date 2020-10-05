النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

بنك التنمية الاجتماعية و"العدل" يوقّعان مذكرة تعاون

لتبادل البيانات بينهما لتيسير الخدمات للمواطنين

وقّع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل اليوم عبر الاتصال المرئي مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين للإسهام في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين .

وقد وقّع الاتفاقية من جهة البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جهة وزارة العدل وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد بن مشعان الصليع.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات إلكترونية، مما سينعكس إيجاباً على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج، والاستعلام عن صك الولاية، وصك حصر الورثة، والصك العقاري، وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونيًا .

وأكد إبراهيم الراشد سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات.

وأشار إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، وتوفير نظام رقمي يُسهل احتياجات المستفيدين وتمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان .

وشدد وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع، على أن توقيع مذكرة التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للتكامل مع الجهات الحكومية, وخدمة المستفيدين من خلال التحول الرقمي للخدمات مما يضمن تقديم خدمات ميسرة تحقق رضا المستفيدين وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج البنك من منسوبي وزارة العدل فاق الـ 23 ألفًا، وبإجمالي تمويل تجاوز المليار ريال، كما تم خلال هذا العام 2020 تقديم الخدمات لـ 900 مستفيد من منسوبي الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بنك التنمية الاجتماعية و"العدل" يوقّعان مذكرة تعاون
سبق

وقّع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل اليوم عبر الاتصال المرئي مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين للإسهام في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين .

وقد وقّع الاتفاقية من جهة البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جهة وزارة العدل وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد بن مشعان الصليع.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات إلكترونية، مما سينعكس إيجاباً على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج، والاستعلام عن صك الولاية، وصك حصر الورثة، والصك العقاري، وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونيًا .

وأكد إبراهيم الراشد سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات.

وأشار إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، وتوفير نظام رقمي يُسهل احتياجات المستفيدين وتمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان .

وشدد وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع، على أن توقيع مذكرة التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للتكامل مع الجهات الحكومية, وخدمة المستفيدين من خلال التحول الرقمي للخدمات مما يضمن تقديم خدمات ميسرة تحقق رضا المستفيدين وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج البنك من منسوبي وزارة العدل فاق الـ 23 ألفًا، وبإجمالي تمويل تجاوز المليار ريال، كما تم خلال هذا العام 2020 تقديم الخدمات لـ 900 مستفيد من منسوبي الوزارة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
04:48 PM

بنك التنمية الاجتماعية و"العدل" يوقّعان مذكرة تعاون

لتبادل البيانات بينهما لتيسير الخدمات للمواطنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
452

وقّع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل اليوم عبر الاتصال المرئي مذكرة تعاون تتضمن تبادل البيانات بين الجهتين للإسهام في التحول الرقمي للخدمات المشتركة بين الجانبين .

وقد وقّع الاتفاقية من جهة البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن جهة وزارة العدل وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد بن مشعان الصليع.

وتهدف المذكرة إلى الإسهام في التحول الرقمي بين بنك التنمية الاجتماعية ووزارة العدل من خلال تقديم 12 خدمة تم تحويلها إلى تعاملات إلكترونية، مما سينعكس إيجاباً على مستفيدي البنك والوزارة، كالاستعلام عن وثيقة عقد الزواج، والاستعلام عن صك الولاية، وصك حصر الورثة، والصك العقاري، وغيرها من الخدمات التي ستسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات للمواطنين، وتحقيق الأهداف المنشودة بين الجهتين من خلال إنشاء خدمات إلكترونية تعجل وتسرع تبادل البيانات إلكترونيًا .

وأكد إبراهيم الراشد سعي البنك لإحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، التي ستسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات.

وأشار إلى حرص البنك في استراتيجيته للتحول الرقمي على فتح القنوات الرقمية مع الجهات الحكومية بهدف تسهيل عمليات تبادل المعلومات وتحسين وتطوير الخدمات الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأسرع إنجازاً، وتوفير نظام رقمي يُسهل احتياجات المستفيدين وتمكّنهم من إجراء المعاملات بسهولة وأمان .

وشدد وكيل وزارة العدل للتحول الرقمي وتقنية المعلومات المهندس فهد الصليع، على أن توقيع مذكرة التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للتكامل مع الجهات الحكومية, وخدمة المستفيدين من خلال التحول الرقمي للخدمات مما يضمن تقديم خدمات ميسرة تحقق رضا المستفيدين وتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج البنك من منسوبي وزارة العدل فاق الـ 23 ألفًا، وبإجمالي تمويل تجاوز المليار ريال، كما تم خلال هذا العام 2020 تقديم الخدمات لـ 900 مستفيد من منسوبي الوزارة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة