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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: التدخل التركي في ليبيا "عواقبه خطيرة"

دعا لتسوية سياسية للأزمة

حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد من التدخل المحتمل في ليبيا، وذلك بعد يوم على قرار تركيا إرسال قواتها إلى هذا البلد.
وقال "فكي" في بيان له أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة"، وفقاً لـ( أ ف ب).
وأضاف أن "التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو".
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرًا من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.
ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعمًا لحكومة "الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي تشنه قوات "الجيش الوطني اللليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد ليبيا تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: التدخل التركي في ليبيا "عواقبه خطيرة"
سبق

حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد من التدخل المحتمل في ليبيا، وذلك بعد يوم على قرار تركيا إرسال قواتها إلى هذا البلد.
وقال "فكي" في بيان له أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة"، وفقاً لـ( أ ف ب).
وأضاف أن "التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو".
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرًا من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.
ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعمًا لحكومة "الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي تشنه قوات "الجيش الوطني اللليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
05:15 PM

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: التدخل التركي في ليبيا "عواقبه خطيرة"

دعا لتسوية سياسية للأزمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد من التدخل المحتمل في ليبيا، وذلك بعد يوم على قرار تركيا إرسال قواتها إلى هذا البلد.
وقال "فكي" في بيان له أنه "قلق للغاية إزاء تدهور الوضع في ليبيا ومعاناة الشعب الليبي المستمرة"، وفقاً لـ( أ ف ب).
وأضاف أن "التهديدات المختلفة بالتدخل السياسي أو العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا تزيد خطر المواجهة بدوافع لا تمتّ بصلة إلى المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته للحرية والسلام والديمقراطية والنمو".
وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي بالانضمام إلى إفريقيا في بحثها عن تسوية سياسية للأزمة في ليبيا محذرًا من "عواقب خطيرة" لمجمل القارة.
ووافق البرلمان التركي الخميس على مذكرة مقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات إلى ليبيا دعمًا لحكومة "الوفاق الوطني" ومقرها طرابلس، في مواجهة الهجوم الذي تشنه قوات "الجيش الوطني اللليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

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