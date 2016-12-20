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35 زيارة مدرسية بالطائف للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

في الفترة من ١٦ جمادى الأولى إلى 15 رجب المقبل

انطلقت، اليوم الاثنين، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الزيارات التوعوية في المدارس المتوسطة والثانوية، للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، خلال العام الدراسي الجاري، في الفترة من ١٦ جمادى الأولى إلى 15 رجب المقبل.

يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة مكافحة المخدرات، وجمعية كفى، حيث ستنفذ إدارة مكافحة المخدرات 21 زيارة توعوية، بينما ستنفذ جمعية "كفى" 14 زيارة.

وتهدف الفعاليات إلى توعية أبنائنا الطلاب بأضرار هذه الآفات، وأساليب الوقاية منها بما يسهم في تحقيق الوعي الكامل النفسي، والاجتماعي، بمخاطر هذه الآفات، وكيفية تجنبها والبعد عنها.

وتواصل إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" بتعليم محافظة الطائف، جهودها في برنامجها التوعوي، بالتعاون مع الجهات المعنية، كالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية "كفى"، لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات.

وذلك من خلال جدول زمني يُعتمد في كل عام، ويُعد مُسبقاً بحسب مدارس الطائف، حيث يُسهم البرنامج في توعية المجتمع بأضرار المخدرات، والتدخين ومشتقات التبغ بأنواعها، ومساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة الضارة، وتحقيق أقصى درجات الوعي المُجتمعي لأولياء الأمر، والطلاب، والأسر بشكلٍ عام بخطورة التدخين على كل شرائح المُجتمع، وما يُسببه من أضرار كبيرة في الجانبين الصحي، والاقتصادي.

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35 زيارة مدرسية بالطائف للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات
سبق

انطلقت، اليوم الاثنين، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الزيارات التوعوية في المدارس المتوسطة والثانوية، للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، خلال العام الدراسي الجاري، في الفترة من ١٦ جمادى الأولى إلى 15 رجب المقبل.

يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة مكافحة المخدرات، وجمعية كفى، حيث ستنفذ إدارة مكافحة المخدرات 21 زيارة توعوية، بينما ستنفذ جمعية "كفى" 14 زيارة.

وتهدف الفعاليات إلى توعية أبنائنا الطلاب بأضرار هذه الآفات، وأساليب الوقاية منها بما يسهم في تحقيق الوعي الكامل النفسي، والاجتماعي، بمخاطر هذه الآفات، وكيفية تجنبها والبعد عنها.

وتواصل إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" بتعليم محافظة الطائف، جهودها في برنامجها التوعوي، بالتعاون مع الجهات المعنية، كالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية "كفى"، لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات.

وذلك من خلال جدول زمني يُعتمد في كل عام، ويُعد مُسبقاً بحسب مدارس الطائف، حيث يُسهم البرنامج في توعية المجتمع بأضرار المخدرات، والتدخين ومشتقات التبغ بأنواعها، ومساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة الضارة، وتحقيق أقصى درجات الوعي المُجتمعي لأولياء الأمر، والطلاب، والأسر بشكلٍ عام بخطورة التدخين على كل شرائح المُجتمع، وما يُسببه من أضرار كبيرة في الجانبين الصحي، والاقتصادي.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
05:44 PM

35 زيارة مدرسية بالطائف للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات

في الفترة من ١٦ جمادى الأولى إلى 15 رجب المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت، اليوم الاثنين، بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الزيارات التوعوية في المدارس المتوسطة والثانوية، للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات، خلال العام الدراسي الجاري، في الفترة من ١٦ جمادى الأولى إلى 15 رجب المقبل.

يأتي ذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع إدارة مكافحة المخدرات، وجمعية كفى، حيث ستنفذ إدارة مكافحة المخدرات 21 زيارة توعوية، بينما ستنفذ جمعية "كفى" 14 زيارة.

وتهدف الفعاليات إلى توعية أبنائنا الطلاب بأضرار هذه الآفات، وأساليب الوقاية منها بما يسهم في تحقيق الوعي الكامل النفسي، والاجتماعي، بمخاطر هذه الآفات، وكيفية تجنبها والبعد عنها.

وتواصل إدارة التوجيه والإرشاد "بنين" بتعليم محافظة الطائف، جهودها في برنامجها التوعوي، بالتعاون مع الجهات المعنية، كالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية "كفى"، لتوعية الطلاب بأضرار التدخين والمخدرات.

وذلك من خلال جدول زمني يُعتمد في كل عام، ويُعد مُسبقاً بحسب مدارس الطائف، حيث يُسهم البرنامج في توعية المجتمع بأضرار المخدرات، والتدخين ومشتقات التبغ بأنواعها، ومساعدة المدخنين للإقلاع عن هذه العادة السيئة الضارة، وتحقيق أقصى درجات الوعي المُجتمعي لأولياء الأمر، والطلاب، والأسر بشكلٍ عام بخطورة التدخين على كل شرائح المُجتمع، وما يُسببه من أضرار كبيرة في الجانبين الصحي، والاقتصادي.

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