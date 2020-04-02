استنكار لمحاولة مشاهير كسر حظر التجول.. وقانونيون: تنتظرهم عقوبات مغلظة

بعضهم أتى بحلاق والآخر يبث رسائل صوتية ومقاطع فيديو للتحريض على كسره

تجاوبت كافة فئات المجتمع السعودي مع الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والقاضي بمنع التجول، أمرًا ضروريًا وحتميًا، فرضه الوضع الحالي، الذي يتطلب الحد من انتشار فايروس كورونا.



ولكن وللأسف، تجرأ بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي سناب شاب وغيرها والمحسوبين على المجتمع السعودي لكسر الأمر الملكي، محاولين محاولات يائسة كسر هيبة القانون، فبعضهم أتى بحلاق، فيما قام البعض ببث رسائل صوتية، ومقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرض من خلالها على كسر منع التجوال.



ومثل هذه الأعمال غير قانونية، ولا تدل فقط على عدم احترام القانون وكسر هيبته، بل تعمل أيضًا على تحريض بقية المواطنين الملتزمين بتطبيق القانون، لذلك فقد جاء الرد سريعًا من الجهات المختصة، عبر الوصول لكل من حاول جهلاً، أو عمدًا كسر الأمر الملكي، ليتم القبض عليهم، خلال فترة زمنية وجيزة، وذلك توطئة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الجرائم المعلوماتية.



واستنكر الكثير من المواطنين هذا السلوك المخالف الذي يدل على جهل البعض بمبادئ القانون، حيث طالبوا بالتشهير بكل من حاول كسر حظر التجول، وعدم الالتزام بالأمر الملكي، بجانب إعلان العقوبة المغلظة التي تصدر بحقهم، وذلك حتى يكونوا عظة لغيرهم.



وأكد عدد من المختصين والقانونيين أن ما قام به البعض من المجاهرة بكسر حظر التجوال وقام ببث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يندرج تحت مظلة الجرائم المعلوماتية والتي تصل عقوبتها المنصوص عليها وفقًا للنظام إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل ثلاثة ملايين ريال سعودي.



وفي هذا الصدد أشارت النيابة العامة على حسابها الرسمي أن إنتاج صور، أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المساءلة للمبلغين.



لذلك فإنه في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ينبغي على الجميع تحمل المسؤولية وإبداء روح التعاون مع أجهزة الدولة المستنفرة لمواجهة فايروس كورونا، نسبة إلى أن المملكة كغيرها من دول العالم تمر بظروف دقيقة وحساسة، وهذا يتطلب تكاتف كافة فئات المجتمع واتباعهم للأوامر الملكية، والإجراءات الاحترازية، التي تعمل على الحد من انتشار فايروس كورونا، وبالتالي سلامة الجميع، مواطنين ومقيمين.