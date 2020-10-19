النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كوثر الأربش تشكر القيادة الرشيدة لتجديد الثقة الملكية لها لعضوية الشورى

سألت الله أن تكون وزملاءها محل الثقة الغالية

قدمت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تجديد الثقة الملكية لها بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بمنصة "تويتر"، قدمت خلال الشكر للقيادة الرشيدة، كما سألت الله أن تكون وزملائها في محل ثقتهم الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كوثر الأربش تشكر القيادة الرشيدة لتجديد الثقة الملكية لها لعضوية الشورى
سبق

قدمت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تجديد الثقة الملكية لها بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بمنصة "تويتر"، قدمت خلال الشكر للقيادة الرشيدة، كما سألت الله أن تكون وزملائها في محل ثقتهم الغالية.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
05:35 PM

كوثر الأربش تشكر القيادة الرشيدة لتجديد الثقة الملكية لها لعضوية الشورى

سألت الله أن تكون وزملاءها محل الثقة الغالية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
2,645

قدمت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تجديد الثقة الملكية لها بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بمنصة "تويتر"، قدمت خلال الشكر للقيادة الرشيدة، كما سألت الله أن تكون وزملائها في محل ثقتهم الغالية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,146
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,509

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الوطنية موقف.. لا شعار

الوطنية موقف.. لا شعار

سعيد آل جندب
آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

آخر القول.. 2020 ليس مذنبًا!

حسين الحازمي
منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

منتدى القيم الدينية يعكس صورة السعودية

علي آل شرمة
أيها الريادي كن أسدًا..!

أيها الريادي كن أسدًا..!

حسن آل عمير
واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة