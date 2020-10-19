كوثر الأربش تشكر القيادة الرشيدة لتجديد الثقة الملكية لها لعضوية الشورى

سألت الله أن تكون وزملاءها محل الثقة الغالية

قدمت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ولمقام سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على تجديد الثقة الملكية لها بعضوية مجلس الشورى لأربع سنوات قادمة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها بمنصة "تويتر"، قدمت خلال الشكر للقيادة الرشيدة، كما سألت الله أن تكون وزملائها في محل ثقتهم الغالية.