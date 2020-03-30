الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

زاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الأحد؛ بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضًا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس.