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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

زاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الأحد؛ بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضًا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس.

فيروس كورونا الجديد الصين

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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الأحد؛ بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضًا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
08:26 AM

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

زاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية: إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم الأحد؛ بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضًا من 45 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 في 29 من مارس.

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