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شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

كشف عن إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر اللقاح لفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا يمكن اقتران قرار العودة للتعليم بالمجهول.

وقال عبر برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية اليوم: "لا يمكن ربط القرار بشيء يعتبر مجهولاً، ولا بد أن نتكيّف ونتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرّض لها المجتمع والطلاب وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف البيئات".

وأضاف: "نقدر ذلك وبعد ذلك نجتمع ونناقش القرار، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مثل وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم، وإن شاء الله نخرج بما يحقق المصلحة".

وأكد الوزير "آل الشيخ" أنه مع الدراسة عن بعد، وستكون هناك اختبارات وتقييمات أسبوعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى توفر أكثر من 100 ألف سؤال في منصة "مدرستي"، وبعضها تتم الإجابة عنها بطريقة آلية.

وكشف وزير التعليم عن أن هناك مدارس أهلية خفضت الرسوم، وننتظر البقية، مضيفًا: "نشجع المدارس الأهلية على أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تقديم ما يمكن تقديمه".

وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الدراسية في أكثر من ألفَيْ مدرسة، وبعضها قدّم الدراسة مجّانًا في الفصل الدراسي الأول كاملًا، مهيبًا بالمدارس الأهلية أن تقوم بدورها الاجتماعي في هذا الشأن.

وكشف وزير التعليم عن إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد في الوزارة، وذلك بهدف تطوير نماذج للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لتطبيقها مستقبلًا عندما تنجلي هذه الجائحة في المدارس الصغيرة والمدارس النائية، بما يعود بالنواحي الإيجابية على التعليم في المملكة.

وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا
سبق

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر اللقاح لفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا يمكن اقتران قرار العودة للتعليم بالمجهول.

وقال عبر برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية اليوم: "لا يمكن ربط القرار بشيء يعتبر مجهولاً، ولا بد أن نتكيّف ونتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرّض لها المجتمع والطلاب وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف البيئات".

وأضاف: "نقدر ذلك وبعد ذلك نجتمع ونناقش القرار، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مثل وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم، وإن شاء الله نخرج بما يحقق المصلحة".

وأكد الوزير "آل الشيخ" أنه مع الدراسة عن بعد، وستكون هناك اختبارات وتقييمات أسبوعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى توفر أكثر من 100 ألف سؤال في منصة "مدرستي"، وبعضها تتم الإجابة عنها بطريقة آلية.

وكشف وزير التعليم عن أن هناك مدارس أهلية خفضت الرسوم، وننتظر البقية، مضيفًا: "نشجع المدارس الأهلية على أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تقديم ما يمكن تقديمه".

وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الدراسية في أكثر من ألفَيْ مدرسة، وبعضها قدّم الدراسة مجّانًا في الفصل الدراسي الأول كاملًا، مهيبًا بالمدارس الأهلية أن تقوم بدورها الاجتماعي في هذا الشأن.

وكشف وزير التعليم عن إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد في الوزارة، وذلك بهدف تطوير نماذج للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لتطبيقها مستقبلًا عندما تنجلي هذه الجائحة في المدارس الصغيرة والمدارس النائية، بما يعود بالنواحي الإيجابية على التعليم في المملكة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
09:14 PM

شاهد .. وزير التعليم: لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر لقاح ضد فيروس كورونا

كشف عن إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
8,784

أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه لا يمكن ربط العودة للمدارس بتوفر اللقاح لفيروس كورونا، مشدداً على أنه لا يمكن اقتران قرار العودة للتعليم بالمجهول.

وقال عبر برنامج "سؤال مباشر" على قناة العربية اليوم: "لا يمكن ربط القرار بشيء يعتبر مجهولاً، ولا بد أن نتكيّف ونتعايش مع الوضع الجديد ونقدر المخاطر المستقبلية التي يمكن أن يتعرّض لها المجتمع والطلاب وجميع أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف البيئات".

وأضاف: "نقدر ذلك وبعد ذلك نجتمع ونناقش القرار، وهو مرتبط بتقييم الشركاء للوزارة مثل وزارة الصحة والاتصالات وهيئة تقويم التعليم، وإن شاء الله نخرج بما يحقق المصلحة".

وأكد الوزير "آل الشيخ" أنه مع الدراسة عن بعد، وستكون هناك اختبارات وتقييمات أسبوعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى توفر أكثر من 100 ألف سؤال في منصة "مدرستي"، وبعضها تتم الإجابة عنها بطريقة آلية.

وكشف وزير التعليم عن أن هناك مدارس أهلية خفضت الرسوم، وننتظر البقية، مضيفًا: "نشجع المدارس الأهلية على أن تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في تقديم ما يمكن تقديمه".

وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الدراسية في أكثر من ألفَيْ مدرسة، وبعضها قدّم الدراسة مجّانًا في الفصل الدراسي الأول كاملًا، مهيبًا بالمدارس الأهلية أن تقوم بدورها الاجتماعي في هذا الشأن.

وكشف وزير التعليم عن إنشاء إدارة عامة للتعليم الإلكتروني وتطوير التعليم عن بعد في الوزارة، وذلك بهدف تطوير نماذج للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، لتطبيقها مستقبلًا عندما تنجلي هذه الجائحة في المدارس الصغيرة والمدارس النائية، بما يعود بالنواحي الإيجابية على التعليم في المملكة.

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