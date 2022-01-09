شاهد.. "سبق" توثّق الانطلاقة التجريبية لمحطات النقل العام بمكة

متوقع انطلاقها خلال شهر بأكثر من 400 حافلة تُوجد كل نصف ساعة

وثّقت عدسة "سبق"، صباح اليوم، الانطلاقة التجريبية لمحطات توقف الحافلات ضمن مشروع النقل العام الذي أقامته شركة قطارات مكة .

ورصدت الصور إحدى الحافلات ذات الموديل الحديث أثناء توقفها بإحدى المحطات البالغ عددها 455 محطة والمتوقع انطلاقها خلال شهر وبأكثر من 400 حافلة توجد كل نصف ساعة في محطة التوقف .