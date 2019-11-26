النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.

الأمير محمد بن سلمان الإمارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً
سبق

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:07 AM

ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
11,511

يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,088
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,638
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,999
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,363

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة