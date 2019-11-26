يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.
ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.الأمير محمد بن سلمان الإمارات
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ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداًصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-26
26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
11:07 AM
ولي العهد يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات غداً
يقوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، بزيارة رسمية إلى الإمارات يوم غدٍ.
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