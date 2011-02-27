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شاهد "كفاءة" تستهدف زوار الجنادرية.. والهدف"كبح جماح هدر الطاقة"

يستقبل مختلف الشرائح ويعرفهم بخدمات المركز موجهاً رسائل توعوية

شارك المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مستهدفاً الجمهور من مختلف الشرائح؛ للتعريف بجهود المركز ورفع مستوى الوعي لدى الزوار حول آلية كبح جماح هدر الطاقة، سواء في المنزل أو مكتب العمل وكذلك في الطريق عبر المركبات.
ويقع الجناح في الجهة الجنوبية من المهرجان بالقرب من وزارة الخارجية، وجرى تقسيمه من الداخل إلى عدة أقسام، وفي الوسط ساحة تفاعلية وترفيهية للأطفال مستوحاة من الطاقة.
وعلى الواجهات صُممت لوحات بطريقة فنية قريبة من النفس؛ لأجل ضمان وصول الرسالة للمستهدفين، ومن بين الرسائل تعليمات حول توفير الكهرباء في أوقات الذروة التي تبدأ من الساعة 12 ظهراً إلى الخامسة مساءً، ثم تصميم آخر يتساءل: كيف تقدر توفر في السيارة؟ وكانت الإجابة حاضرة للزائر، وهي إما أن تكون في استخدام نوع البنزين المناسب، أو التأكد من بطاقة "كفاءة"، وأيضاً تخفيف الحمل عن السيارة، واختيار إطارات عالية الكفاءة، وأخيراً تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر.
وفي ركن آخر من الجناح يشرح أحد الموظفين للطلاب والطالبات ومعلميهم كيفية توفير الطاقة في المدرسة، ويوجد أيضاً شرح عن تطبيق "تأكد".

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شاهد "كفاءة" تستهدف زوار الجنادرية.. والهدف"كبح جماح هدر الطاقة"
سبق

شارك المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مستهدفاً الجمهور من مختلف الشرائح؛ للتعريف بجهود المركز ورفع مستوى الوعي لدى الزوار حول آلية كبح جماح هدر الطاقة، سواء في المنزل أو مكتب العمل وكذلك في الطريق عبر المركبات.
ويقع الجناح في الجهة الجنوبية من المهرجان بالقرب من وزارة الخارجية، وجرى تقسيمه من الداخل إلى عدة أقسام، وفي الوسط ساحة تفاعلية وترفيهية للأطفال مستوحاة من الطاقة.
وعلى الواجهات صُممت لوحات بطريقة فنية قريبة من النفس؛ لأجل ضمان وصول الرسالة للمستهدفين، ومن بين الرسائل تعليمات حول توفير الكهرباء في أوقات الذروة التي تبدأ من الساعة 12 ظهراً إلى الخامسة مساءً، ثم تصميم آخر يتساءل: كيف تقدر توفر في السيارة؟ وكانت الإجابة حاضرة للزائر، وهي إما أن تكون في استخدام نوع البنزين المناسب، أو التأكد من بطاقة "كفاءة"، وأيضاً تخفيف الحمل عن السيارة، واختيار إطارات عالية الكفاءة، وأخيراً تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر.
وفي ركن آخر من الجناح يشرح أحد الموظفين للطلاب والطالبات ومعلميهم كيفية توفير الطاقة في المدرسة، ويوجد أيضاً شرح عن تطبيق "تأكد".

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
08:55 AM

شاهد "كفاءة" تستهدف زوار الجنادرية.. والهدف"كبح جماح هدر الطاقة"

يستقبل مختلف الشرائح ويعرفهم بخدمات المركز موجهاً رسائل توعوية

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عيسى الحربي - الرياض
0
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شارك المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" في المهرجان الوطني للتراث والثقافة مستهدفاً الجمهور من مختلف الشرائح؛ للتعريف بجهود المركز ورفع مستوى الوعي لدى الزوار حول آلية كبح جماح هدر الطاقة، سواء في المنزل أو مكتب العمل وكذلك في الطريق عبر المركبات.
ويقع الجناح في الجهة الجنوبية من المهرجان بالقرب من وزارة الخارجية، وجرى تقسيمه من الداخل إلى عدة أقسام، وفي الوسط ساحة تفاعلية وترفيهية للأطفال مستوحاة من الطاقة.
وعلى الواجهات صُممت لوحات بطريقة فنية قريبة من النفس؛ لأجل ضمان وصول الرسالة للمستهدفين، ومن بين الرسائل تعليمات حول توفير الكهرباء في أوقات الذروة التي تبدأ من الساعة 12 ظهراً إلى الخامسة مساءً، ثم تصميم آخر يتساءل: كيف تقدر توفر في السيارة؟ وكانت الإجابة حاضرة للزائر، وهي إما أن تكون في استخدام نوع البنزين المناسب، أو التأكد من بطاقة "كفاءة"، وأيضاً تخفيف الحمل عن السيارة، واختيار إطارات عالية الكفاءة، وأخيراً تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر.
وفي ركن آخر من الجناح يشرح أحد الموظفين للطلاب والطالبات ومعلميهم كيفية توفير الطاقة في المدرسة، ويوجد أيضاً شرح عن تطبيق "تأكد".

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