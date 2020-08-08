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شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر، وامرأة أخرى من جمهورية باكستان؛ اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور، وضُبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لترًا من الخمور، وآخر سعة 30 لترًا، و(96) قارورة مسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الشرقية

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شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور
سبق

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر، وامرأة أخرى من جمهورية باكستان؛ اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور، وضُبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لترًا من الخمور، وآخر سعة 30 لترًا، و(96) قارورة مسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
11:02 PM

شرطة الشرقية: القبض على 4 مقيمين اتخذوا أحد المواقع في الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على (4) مقيمين ، من الجنسية الهندية وامرأتين من جمهورية مدغشقر، وامرأة أخرى من جمهورية باكستان؛ اتخذوا أحد المواقع في مدينة الدمام وكرًا لتصنيع وترويج الخمور، وضُبط بحوزتهم (28) برميلاً سعة 220 لترًا من الخمور، وآخر سعة 30 لترًا، و(96) قارورة مسكر مهيأة للترويج، وجرى إيقافهم، وإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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