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رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز

أجريت لها عدة عمليات وتوفيت بعدما عجز جسدها الصغير عن المقاومة

توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أكد مركز تعز الحقوقي، وفاة الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي (٥ سنوات) في مستشفى الصفوة متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر.

وأوضح أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، اليوم الاثنين، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلاً و31 مصابًا، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.

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رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز
سبق

توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أكد مركز تعز الحقوقي، وفاة الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي (٥ سنوات) في مستشفى الصفوة متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر.

وأوضح أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، اليوم الاثنين، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلاً و31 مصابًا، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:38 PM

رصاص قناص حوثي يختطف حياة طفلة بالخامسة من عمرها بمدينة تعز

أجريت لها عدة عمليات وتوفيت بعدما عجز جسدها الصغير عن المقاومة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفيت طفلة يمنية عمرها خمس سنوات، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أكد مركز تعز الحقوقي، وفاة الطفلة نهال عبده قائد الشرعبي (٥ سنوات) في مستشفى الصفوة متأثرة بإصابتها بطلقة قناصة الحوثي في حي المفتش شمال مدينة تعز بتاريخ 20 ديسمبر.

وأوضح أن الطفلة أسعفت إلى المستشفى بحالة خطيرة وأجريت لها عدة عمليات وبقيت تحت العناية المركزة لأيام، لتفارق الحياة، اليوم الاثنين، بعد أن عجز جسدها الصغير عن المقاومة أكثر.

يُشار إلى أن ميليشيات الحوثي التي أعلنت الولايات المتحدة تصنيفها على قوائم الإرهاب شددت عملياتها بالقنص والقصف ضد المدنيين في ضواحي مدينة تعز، وليس آخر جرائمها المستمرة في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق المدينة، والتي خلفت 11 قتيلاً و31 مصابًا، بالإضافة إلى تدمير منازل واختطاف العشرات.

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