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"العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكة

قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

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"العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكة
سبق

قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
10:49 PM

"العسيري" لرتبة "مقدم" في شرطة منطقة مكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلَّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي، في مكتبه المقدم تركي بن سعيد العسيري؛ وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته من رتبة "رائد" إلى رتبة "مقدم".

فيما هنأ اللواء "العتيبي" المقدم "العسيري" بهذه المناسبة متمنيًا له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزًا له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن في مجال عمله.

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