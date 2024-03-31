بالصور "أسطورة" قرطاجنة .. العروس التي سحرت نصف العالم ... تعرف عليها

عرفت ببوابة أفريقيا واشتهرت بركوب البحر

سُميت القارة الأفريقية على اسمها، وتوالت حضارات عدة أشهرها الفينيقيون، واشتهر عنها أنها قرطاجنة أو قرطاج؛ إنها تونس الخضراء بلاد البحر

"تلك الأسطورة التي كتبت على جدران روما: "قرطاج عروس البحر الساحرة التي سحرتنا وسحرت العالم".

وقرطاج أو تونس هي الجزء القديم من مدينة تونس الحالية، وتقع فوق ربوة على البحر، وتشهد توافد عدد كبير من السياح، وتشتهر بمعالم سياحية لا مثيل لها مثل:

- جامع الزيتونة: من أقدم مساجد الوطن العربى وأول جامعة في العالم الإسلامي وأشهر المعالم السياحية التي تجذب مئات الآلاف من السياح سنويًّا.

- ساحة القصبة: أفضل الميادين الشعبية التي شهدت أحداثًا تاريخية قديمة وحديثة.

- متحف بارو: أكبر متحف يعرض لوحات الفسيفساء الرومانية في أفريقيا، ويرجع تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

- قصر "دار الأصرم": التي تُعد زخارفها مزيجًا بين نمطين: العثماني، والأندلسي.

- قصر "دار باش حامبة": فهو متحف يضم أعمالًا من الطين "الفخار"، وعروضًا لأزياء تقليدية ومعارش رسم وندوات شعرية وثقافية.

- بحيرة تونس: تبعد عن وسط المدينة عشر دقائق، وتمتاز بالهدوء بعيدًا عن ضوضاء المدينة.

- مقبرة الباي: عبارة عن مقبرة لكبار الدولة الحسينية في الفترة من 1705 إلى 1957م، وتتأثر الزخارف فيه بالنمط الإيطالى ممزوجًا بالنمط العثماني.

- باب البحر: وهو أحد أبواب المدينة العتيقة، بُني عام 1860م على شكل قوس نصر، ويمتلئ محيط باب البحر بمحلات العطور والصناعات اليدوية.

- سوق العطارين: أشهر أسواق المدينة القديمة في تونس، ويذهب إليه آلاف السياح لشراء الهدايا.

- شارع الحبيب بورقيبة: هو أهم شوارع مدينة تونس والشاهد على الثورة التونسية والتاريخ الحديث واستقلال البلاد؛ فتمتاز واجهات المباني فيه بالتأثر بالطابع الأوروبي؛ حيث يشبه شارع الشانزلزيه في فرنسا وتحيط به الأشجار من جوانبه وتتوافر فيه المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والفنادق.