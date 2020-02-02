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حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات

تفشي الفيروس تسارعت وسجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 حالات، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت؛ إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات
سبق

أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 حالات، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت؛ إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:24 AM

حصيلة وفيات كورونا في الصين ترتفع إلى 304 حالات

تفشي الفيروس تسارعت وسجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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أعلنت السلطات الصينية أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 حالات، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًّا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس تسارعت؛ إذ سجلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

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