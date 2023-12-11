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مدير عام هيئات عسير يزور رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير

مشيدًا بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

أجرى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عسير الشيخ عبدالرحمن بن ضيف الله القرني، زيارة رسمية لرئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ عبدالعزيز الدوسري، في مكتبه بمقر فرع النيابة بمنطقة عسير.

وقد كان في استقبالهم رئيس فرع النيابة ومدير مكتبه ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع النيابة.

وقد رحب بالشيخ الشهري ومرافقيه وقدم شكره لفرع الهيئة بمنطقة عسير على ما يقوم به من أعمال جليلة، مشيدًا بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله من دعم واهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم شكره كذلك للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على توجيهاته السديدة والنيّرة للنهوض بالعمل الميداني، وتم التفاهم حول التعاون المشترك بين القطاعين المهمين التي تعد مكملة لبعضها، والتباحث في الأمور التي من شأنها الارتقاء بالعمل وانتظامه وسيره على الوجه المطلوب.

من جانب آخر قدم الشيخ الشهري شكره وثناءه العاطر للشيخ الدوسري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلاً المولى جل وعلا أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم ما يخدم الدين ويعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد.

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مدير عام هيئات عسير يزور رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير
سبق

أجرى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عسير الشيخ عبدالرحمن بن ضيف الله القرني، زيارة رسمية لرئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ عبدالعزيز الدوسري، في مكتبه بمقر فرع النيابة بمنطقة عسير.

وقد كان في استقبالهم رئيس فرع النيابة ومدير مكتبه ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع النيابة.

وقد رحب بالشيخ الشهري ومرافقيه وقدم شكره لفرع الهيئة بمنطقة عسير على ما يقوم به من أعمال جليلة، مشيدًا بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله من دعم واهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم شكره كذلك للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على توجيهاته السديدة والنيّرة للنهوض بالعمل الميداني، وتم التفاهم حول التعاون المشترك بين القطاعين المهمين التي تعد مكملة لبعضها، والتباحث في الأمور التي من شأنها الارتقاء بالعمل وانتظامه وسيره على الوجه المطلوب.

من جانب آخر قدم الشيخ الشهري شكره وثناءه العاطر للشيخ الدوسري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلاً المولى جل وعلا أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم ما يخدم الدين ويعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:23 PM

مدير عام هيئات عسير يزور رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير

مشيدًا بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

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ظافر الشهري - عسير
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أجرى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير الشيخ جابر بن عبدالله الشهري، يرافقه مدير العلاقات العامة والإعلام بفرع عسير الشيخ عبدالرحمن بن ضيف الله القرني، زيارة رسمية لرئيس فرع النيابة العامة بمنطقة عسير الشيخ عبدالعزيز الدوسري، في مكتبه بمقر فرع النيابة بمنطقة عسير.

وقد كان في استقبالهم رئيس فرع النيابة ومدير مكتبه ومدير العلاقات العامة والإعلام بفرع النيابة.

وقد رحب بالشيخ الشهري ومرافقيه وقدم شكره لفرع الهيئة بمنطقة عسير على ما يقوم به من أعمال جليلة، مشيدًا بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حفظهم الله من دعم واهتمام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقدم شكره كذلك للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على توجيهاته السديدة والنيّرة للنهوض بالعمل الميداني، وتم التفاهم حول التعاون المشترك بين القطاعين المهمين التي تعد مكملة لبعضها، والتباحث في الأمور التي من شأنها الارتقاء بالعمل وانتظامه وسيره على الوجه المطلوب.

من جانب آخر قدم الشيخ الشهري شكره وثناءه العاطر للشيخ الدوسري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، سائلاً المولى جل وعلا أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لتقديم ما يخدم الدين ويعود بالنفع والصلاح للبلاد والعباد.

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