"مرور الباحة" يدعو مرتادي الطرق لأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب

انتشار للدوريات المتحركة والثابتة مستخدمة الأضواء التحذيرية

دعت إدارة مرور منطقة الباحة أهالي المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بسبب الضباب الكثيف الذي تشهده الباحة، وعدد من المحافظات صباح اليوم.

وقال "المرور": إن مدينة الباحة ومحافظتي المندق وبلجرشي تشهد حالة من الضباب، ويود المرور من قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة في هذه الأجواء".

بدورها، انتشرت دوريات المرور المتحركة والثابتة في النقاط والتقاطعات مستخدمة الأضواء التحذيرية.