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عُلقت بالقصر الملكي.. جدارية تجمع خادم الحرمين وولي العهد وتركي بن سلمان

صورة جماعية نفّذها "راكان كردي" في شهرين بأبعاد 80 × 110 سم

أنهى الرسام والمصمم السعودي المحترف "راكان كردي"؛ لوحة جدارية تحمل صورة جماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو الأمير تركي بن سلمان -حفظهم الله-.

وقال "كردي‏"؛ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تشرّفت برسم لوحة لخادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ابنيه الأميرين: ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان، والأمير ‎تركي بن سلمان -حفظهم الله-".

وأوضح أن المدة الزمنية لإتمام رسم هذه اللوحة الجدارية التي يبلغ مقاسها 80 × 110 سم، استغرقت من الزمن شهرين لإتمامها وإخراجها بهذه الصورة الفنية الجميلة.

وختم‏: "تشرّفت بأن هذه اللوحة الفنية، عُلقت بأحد جدران القصر الملكي، ولله الحمد".

يُشار إلى أن الرسام "راكان كردي"؛ تميّز برسم لوحات فنية غاية في الروعة للملوك، والأمراء، والمسؤولين، ويمتلك مرسماً خاصاً به في مدينة جدة، وسبق تكريمه أكثر من مرة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عُلقت بالقصر الملكي.. جدارية تجمع خادم الحرمين وولي العهد وتركي بن سلمان
سبق

أنهى الرسام والمصمم السعودي المحترف "راكان كردي"؛ لوحة جدارية تحمل صورة جماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو الأمير تركي بن سلمان -حفظهم الله-.

وقال "كردي‏"؛ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تشرّفت برسم لوحة لخادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ابنيه الأميرين: ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان، والأمير ‎تركي بن سلمان -حفظهم الله-".

وأوضح أن المدة الزمنية لإتمام رسم هذه اللوحة الجدارية التي يبلغ مقاسها 80 × 110 سم، استغرقت من الزمن شهرين لإتمامها وإخراجها بهذه الصورة الفنية الجميلة.

وختم‏: "تشرّفت بأن هذه اللوحة الفنية، عُلقت بأحد جدران القصر الملكي، ولله الحمد".

يُشار إلى أن الرسام "راكان كردي"؛ تميّز برسم لوحات فنية غاية في الروعة للملوك، والأمراء، والمسؤولين، ويمتلك مرسماً خاصاً به في مدينة جدة، وسبق تكريمه أكثر من مرة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:55 AM

عُلقت بالقصر الملكي.. جدارية تجمع خادم الحرمين وولي العهد وتركي بن سلمان

صورة جماعية نفّذها "راكان كردي" في شهرين بأبعاد 80 × 110 سم

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
12,974

أنهى الرسام والمصمم السعودي المحترف "راكان كردي"؛ لوحة جدارية تحمل صورة جماعية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وسمو الأمير تركي بن سلمان -حفظهم الله-.

وقال "كردي‏"؛ في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "تشرّفت برسم لوحة لخادم الحرمين الشريفين ‎الملك سلمان بن عبدالعزيز مع ابنيه الأميرين: ولي العهد الأمير ‎محمد بن سلمان، والأمير ‎تركي بن سلمان -حفظهم الله-".

وأوضح أن المدة الزمنية لإتمام رسم هذه اللوحة الجدارية التي يبلغ مقاسها 80 × 110 سم، استغرقت من الزمن شهرين لإتمامها وإخراجها بهذه الصورة الفنية الجميلة.

وختم‏: "تشرّفت بأن هذه اللوحة الفنية، عُلقت بأحد جدران القصر الملكي، ولله الحمد".

يُشار إلى أن الرسام "راكان كردي"؛ تميّز برسم لوحات فنية غاية في الروعة للملوك، والأمراء، والمسؤولين، ويمتلك مرسماً خاصاً به في مدينة جدة، وسبق تكريمه أكثر من مرة.

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