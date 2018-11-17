النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"لوموند": عزمي بشارة يؤجج الفتنة بين الدول الخليجية

وصفته بـ"الدمية".. وكشفت أدواره في التأثير على الرأي العام

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية السياسي "الإسرائيلي" من أصل فلسطيني المقيم في قطر عزمي بشارة، بـ" دمية تتكلم باسم الثوار العرب"، لافتة إلى أنه يزرع الفتنة بين دول الخليج، ويمنع تشكيل جبهة مناهضة لإيران.

وأفادت "لوموند" في تقرير أوردته صحيفة "المرصد" اليوم (السبت) بأن "بشارة" يدير إمبراطورية إعلامية ممولة من قطر، مضيفة أن قطر وفَّرت لـ"بشارة" التمويل لتشكيل إمبرطورية إعلامية بحثية منها صحيفة "العربي الجديد"، وقناة "العربي"، وموقع باللغة الإنجليزية باسم "العربي الجديد"، وموقع عربي آخر باسم "المدن"، وقناة خاصة بالشأن السوري تدعى قناة "سوريا".


وكشفت الصحيفة عن أن "بشارة" اعترف لها بأنه أسس هذه الهيئات الإعلامية للتأثير على الرأي العام، مشيرة إلى أنه أسس أيضاً إلى جانب تلك الأذرع الإعلامية مراكز بحثية، تكتب عن كل شيء ما عدا المعارضة القطرية.

وحول علاقة "بشارة" بأمير قطر، ذكرت "لوموند" بأنه قال لها: "ليس لديّ وظيفة رسمية لدى الأمير، لكنني مثقف، وهناك صداقة وثيقة بيننا، وعندما يسألني عن رأيي، أبديه"، مضيفاً: "أنا أقل من مستشار، وأكثر من مستشار".

وعن نفوذ عزمي بشارة في قطر، نقلت "لوموند" عن دبلوماسي أوروبي في الدوحة قوله: "كان تأثيره كبيراً، لكن منذ بداية الأزمة الخليجية قبل عام ونصف العام، يعتقد الكثير من الناس أن دوره أكبر"، وهو ما يفسر بأن "بشارة" لعب دوراً في تأجيج الأزمة، وزرع الخلافات بين دول الخليج.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"لوموند": عزمي بشارة يؤجج الفتنة بين الدول الخليجية
سبق

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية السياسي "الإسرائيلي" من أصل فلسطيني المقيم في قطر عزمي بشارة، بـ" دمية تتكلم باسم الثوار العرب"، لافتة إلى أنه يزرع الفتنة بين دول الخليج، ويمنع تشكيل جبهة مناهضة لإيران.

وأفادت "لوموند" في تقرير أوردته صحيفة "المرصد" اليوم (السبت) بأن "بشارة" يدير إمبراطورية إعلامية ممولة من قطر، مضيفة أن قطر وفَّرت لـ"بشارة" التمويل لتشكيل إمبرطورية إعلامية بحثية منها صحيفة "العربي الجديد"، وقناة "العربي"، وموقع باللغة الإنجليزية باسم "العربي الجديد"، وموقع عربي آخر باسم "المدن"، وقناة خاصة بالشأن السوري تدعى قناة "سوريا".


وكشفت الصحيفة عن أن "بشارة" اعترف لها بأنه أسس هذه الهيئات الإعلامية للتأثير على الرأي العام، مشيرة إلى أنه أسس أيضاً إلى جانب تلك الأذرع الإعلامية مراكز بحثية، تكتب عن كل شيء ما عدا المعارضة القطرية.

وحول علاقة "بشارة" بأمير قطر، ذكرت "لوموند" بأنه قال لها: "ليس لديّ وظيفة رسمية لدى الأمير، لكنني مثقف، وهناك صداقة وثيقة بيننا، وعندما يسألني عن رأيي، أبديه"، مضيفاً: "أنا أقل من مستشار، وأكثر من مستشار".

وعن نفوذ عزمي بشارة في قطر، نقلت "لوموند" عن دبلوماسي أوروبي في الدوحة قوله: "كان تأثيره كبيراً، لكن منذ بداية الأزمة الخليجية قبل عام ونصف العام، يعتقد الكثير من الناس أن دوره أكبر"، وهو ما يفسر بأن "بشارة" لعب دوراً في تأجيج الأزمة، وزرع الخلافات بين دول الخليج.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:21 PM

"لوموند": عزمي بشارة يؤجج الفتنة بين الدول الخليجية

وصفته بـ"الدمية".. وكشفت أدواره في التأثير على الرأي العام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
16,849

وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية السياسي "الإسرائيلي" من أصل فلسطيني المقيم في قطر عزمي بشارة، بـ" دمية تتكلم باسم الثوار العرب"، لافتة إلى أنه يزرع الفتنة بين دول الخليج، ويمنع تشكيل جبهة مناهضة لإيران.

وأفادت "لوموند" في تقرير أوردته صحيفة "المرصد" اليوم (السبت) بأن "بشارة" يدير إمبراطورية إعلامية ممولة من قطر، مضيفة أن قطر وفَّرت لـ"بشارة" التمويل لتشكيل إمبرطورية إعلامية بحثية منها صحيفة "العربي الجديد"، وقناة "العربي"، وموقع باللغة الإنجليزية باسم "العربي الجديد"، وموقع عربي آخر باسم "المدن"، وقناة خاصة بالشأن السوري تدعى قناة "سوريا".


وكشفت الصحيفة عن أن "بشارة" اعترف لها بأنه أسس هذه الهيئات الإعلامية للتأثير على الرأي العام، مشيرة إلى أنه أسس أيضاً إلى جانب تلك الأذرع الإعلامية مراكز بحثية، تكتب عن كل شيء ما عدا المعارضة القطرية.

وحول علاقة "بشارة" بأمير قطر، ذكرت "لوموند" بأنه قال لها: "ليس لديّ وظيفة رسمية لدى الأمير، لكنني مثقف، وهناك صداقة وثيقة بيننا، وعندما يسألني عن رأيي، أبديه"، مضيفاً: "أنا أقل من مستشار، وأكثر من مستشار".

وعن نفوذ عزمي بشارة في قطر، نقلت "لوموند" عن دبلوماسي أوروبي في الدوحة قوله: "كان تأثيره كبيراً، لكن منذ بداية الأزمة الخليجية قبل عام ونصف العام، يعتقد الكثير من الناس أن دوره أكبر"، وهو ما يفسر بأن "بشارة" لعب دوراً في تأجيج الأزمة، وزرع الخلافات بين دول الخليج.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,902
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,528
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,477

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة