النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكد أن المملكة في مقدمة الدول المتميزة في مواجهة الجائحة

وزير الصحة: وصول نسبة التحصين بجرعتَيْن من لقاح كورونا في السعودية إلى 70%

دراسة تحذر.. أعراض يتجاهلها المرضى قد تكون علامة للإصابة بـ"السرطان الفتاك"

قالت: أي شخص يعاني من اصفرار الجلد أو العين يجب أن يذهب للطبيب فوراً

حذرت منظمة خيرية، من أن عدداً "مقلقاً" من الناس يتجاهلون أعراضاً صحية قد يشعرون بها، ويؤجلون طلب المساعدة، رغم أن تلك الأعراض قد تكون علامات على الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وقالت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة" الخيرية، إن أي شخص لديه أعراض شائعة للمرض، من بينها آلام الظهر وعسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الوزن، يجب أن يرى الطبيب إذا استمرت المشاكل لأكثر من أربعة أسابيع.

وأضافت أن أي شخص يعاني من اليرقان، أي اصفرار الجلد أو العين، يجب أن يذهب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وأظهر استطلاع للرأي في المملكة المتحدة قامت به المؤسسة الخيرية، أن 28 في المئة من الناس ينتظرون 3 أشهر قبل طلب المساعدة، بينما قال 22 في المئة إنهم "لا يشعرون بالثقة بقدرتهم على التعرف على اليرقان".

كما وجد الاستطلاع الذي شمل ألفي بالغ، أن 31 في المئة من المشاركين، سيؤخرون طلب المساعدة لفترة أطول من المعتاد، بسبب انتشار وباء كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن الأعراض غامضة.

ويتم تشخيص حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بالمرض، عندما يكون السرطان في مرحلة متأخرة ويفقدون فرصة العلاج المنقذ للحياة.

وحذرت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة"، أن نصف المصابين بهذا المرض في البلد، يموتون في غضون 3 أشهر من التشخيص، محذرة من التأخر في التوجه إلى الطبيب بعد الشعور بالأعراض.

الرئيسية/ محطات

اعلان
دراسة تحذر.. أعراض يتجاهلها المرضى قد تكون علامة للإصابة بـ"السرطان الفتاك"
سبق

حذرت منظمة خيرية، من أن عدداً "مقلقاً" من الناس يتجاهلون أعراضاً صحية قد يشعرون بها، ويؤجلون طلب المساعدة، رغم أن تلك الأعراض قد تكون علامات على الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وقالت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة" الخيرية، إن أي شخص لديه أعراض شائعة للمرض، من بينها آلام الظهر وعسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الوزن، يجب أن يرى الطبيب إذا استمرت المشاكل لأكثر من أربعة أسابيع.

وأضافت أن أي شخص يعاني من اليرقان، أي اصفرار الجلد أو العين، يجب أن يذهب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وأظهر استطلاع للرأي في المملكة المتحدة قامت به المؤسسة الخيرية، أن 28 في المئة من الناس ينتظرون 3 أشهر قبل طلب المساعدة، بينما قال 22 في المئة إنهم "لا يشعرون بالثقة بقدرتهم على التعرف على اليرقان".

كما وجد الاستطلاع الذي شمل ألفي بالغ، أن 31 في المئة من المشاركين، سيؤخرون طلب المساعدة لفترة أطول من المعتاد، بسبب انتشار وباء كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن الأعراض غامضة.

ويتم تشخيص حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بالمرض، عندما يكون السرطان في مرحلة متأخرة ويفقدون فرصة العلاج المنقذ للحياة.

وحذرت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة"، أن نصف المصابين بهذا المرض في البلد، يموتون في غضون 3 أشهر من التشخيص، محذرة من التأخر في التوجه إلى الطبيب بعد الشعور بالأعراض.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:32 PM

دراسة تحذر.. أعراض يتجاهلها المرضى قد تكون علامة للإصابة بـ"السرطان الفتاك"

قالت: أي شخص يعاني من اصفرار الجلد أو العين يجب أن يذهب للطبيب فوراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,276

حذرت منظمة خيرية، من أن عدداً "مقلقاً" من الناس يتجاهلون أعراضاً صحية قد يشعرون بها، ويؤجلون طلب المساعدة، رغم أن تلك الأعراض قد تكون علامات على الإصابة بواحد من أكثر أنواع السرطان فتكاً.

وقالت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة" الخيرية، إن أي شخص لديه أعراض شائعة للمرض، من بينها آلام الظهر وعسر الهضم وآلام المعدة وفقدان الوزن، يجب أن يرى الطبيب إذا استمرت المشاكل لأكثر من أربعة أسابيع.

وأضافت أن أي شخص يعاني من اليرقان، أي اصفرار الجلد أو العين، يجب أن يذهب إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن.

وأظهر استطلاع للرأي في المملكة المتحدة قامت به المؤسسة الخيرية، أن 28 في المئة من الناس ينتظرون 3 أشهر قبل طلب المساعدة، بينما قال 22 في المئة إنهم "لا يشعرون بالثقة بقدرتهم على التعرف على اليرقان".

كما وجد الاستطلاع الذي شمل ألفي بالغ، أن 31 في المئة من المشاركين، سيؤخرون طلب المساعدة لفترة أطول من المعتاد، بسبب انتشار وباء كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن الأعراض غامضة.

ويتم تشخيص حوالي 4 من كل 5 أشخاص مصابين بالمرض، عندما يكون السرطان في مرحلة متأخرة ويفقدون فرصة العلاج المنقذ للحياة.

وحذرت مؤسسة "سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة"، أن نصف المصابين بهذا المرض في البلد، يموتون في غضون 3 أشهر من التشخيص، محذرة من التأخر في التوجه إلى الطبيب بعد الشعور بالأعراض.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,059
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة