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كأحسن مشروع رائد.. مجلس التعاون يُكَرّم المركز الوطني لأمراض الدم والأورام

في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة في مسقط

كرّم مجلس التعاون لدول الخليج -ممثلًا في وزراء العمل والتنمية الاجتماعية- المركزَ الوطني لأمراض الدم والأورام كأحسن مشروع رائد ومتميز على مستوى السعودية لعام 2019م؛ وذلك في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة على هامش اجتماع وزراء ووكلاء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالعاصمة العمانية مسقط.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام إن هذا التكريم يجيء لفريق رائع وعلى أعلى درجة من الكفاءة في المركز وكل من عمل فيه سابقًا وحاليًا، وأيضًا للشركاء ومجلس الإدارة وكل مَن ساهم ودعم المركز من الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الحكومي والخاص والخيري.
وأضاف الدكتور حمد آل عمر، أن رحلتنا الحافلة في المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بدأت في عام 2011م، وجاءت تعزيزًا للجهود الحكومية في قطاع الصحة والعناية الشاملة لمرضى الدم والأورام، والْتماسًا للحاجة الماسة لهذه الفئة، وإيمانًا منا بقيمة الإنسان وحقه في الرعاية الطبية فائقة الجودة، وضرورة اغتنام الوقت، وتقديم الخدمة في الوقت المبكر لتحقيق الشفاء بإذن الله تعالى.

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كأحسن مشروع رائد.. مجلس التعاون يُكَرّم المركز الوطني لأمراض الدم والأورام
سبق

كرّم مجلس التعاون لدول الخليج -ممثلًا في وزراء العمل والتنمية الاجتماعية- المركزَ الوطني لأمراض الدم والأورام كأحسن مشروع رائد ومتميز على مستوى السعودية لعام 2019م؛ وذلك في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة على هامش اجتماع وزراء ووكلاء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالعاصمة العمانية مسقط.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام إن هذا التكريم يجيء لفريق رائع وعلى أعلى درجة من الكفاءة في المركز وكل من عمل فيه سابقًا وحاليًا، وأيضًا للشركاء ومجلس الإدارة وكل مَن ساهم ودعم المركز من الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الحكومي والخاص والخيري.
وأضاف الدكتور حمد آل عمر، أن رحلتنا الحافلة في المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بدأت في عام 2011م، وجاءت تعزيزًا للجهود الحكومية في قطاع الصحة والعناية الشاملة لمرضى الدم والأورام، والْتماسًا للحاجة الماسة لهذه الفئة، وإيمانًا منا بقيمة الإنسان وحقه في الرعاية الطبية فائقة الجودة، وضرورة اغتنام الوقت، وتقديم الخدمة في الوقت المبكر لتحقيق الشفاء بإذن الله تعالى.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
10:11 AM

كأحسن مشروع رائد.. مجلس التعاون يُكَرّم المركز الوطني لأمراض الدم والأورام

في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة في مسقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مجلس التعاون لدول الخليج -ممثلًا في وزراء العمل والتنمية الاجتماعية- المركزَ الوطني لأمراض الدم والأورام كأحسن مشروع رائد ومتميز على مستوى السعودية لعام 2019م؛ وذلك في الاحتفال التكريمي العاشر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتميزة على هامش اجتماع وزراء ووكلاء العمل وشؤون التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أقيم يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالعاصمة العمانية مسقط.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لأمراض الدم والأورام إن هذا التكريم يجيء لفريق رائع وعلى أعلى درجة من الكفاءة في المركز وكل من عمل فيه سابقًا وحاليًا، وأيضًا للشركاء ومجلس الإدارة وكل مَن ساهم ودعم المركز من الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الحكومي والخاص والخيري.
وأضاف الدكتور حمد آل عمر، أن رحلتنا الحافلة في المركز الوطني لأمراض الدم والأورام بدأت في عام 2011م، وجاءت تعزيزًا للجهود الحكومية في قطاع الصحة والعناية الشاملة لمرضى الدم والأورام، والْتماسًا للحاجة الماسة لهذه الفئة، وإيمانًا منا بقيمة الإنسان وحقه في الرعاية الطبية فائقة الجودة، وضرورة اغتنام الوقت، وتقديم الخدمة في الوقت المبكر لتحقيق الشفاء بإذن الله تعالى.

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